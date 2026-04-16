Самый дешевый кроссовер Toyota показали в новом виде. Фото

Модель Toyota Yaris Cross является самым дешевым кроссовером компании на европейском рынке. Для 2026 года компактный автомобиль показали на новых официальных фото после модернизации.

OBOZ.UA напоминает, что кроссовер Toyota Yaris Cross претерпел деликатное обновление. Дизайн автомобиля изменился не так сильно, но благодаря новому переднему бамперу новинка похожа на кроссовер Toyota RAV4 2026 года.

Производитель также обновил наружную светотехнику, добавил оттенки в цветовую гамму кузова и разработал новые колесные диски.

Автомобиль сохранил цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса, которые появились в ходе модернизации Toyota Yaris Cross 2024 года.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил гибридные силовые установки мощностью 116 и 130 л.с. на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota Yaris Cross – около 28 000 евро за базовое исполнение.

