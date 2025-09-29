Сколько стоят самые дешевые модели Subaru 2026 года. Фото

Недорогие автомобили сегодня как никогда привлекают покупателей на рынке новых машин. Ведь транспортные средства постоянно дорожают. Но в линейке Subaru еще осталось несколько дешевых моделей.

Специалисты обратили внимание на цены Subaru 2026 модельного года. В Motor1 показали новые Subaru. Это современные машины с хорошим оснащением. И они сохранили низкие цены для своих сегментов. OBOZ.UA выбрал три самых доступных автомобиля.

Subaru Impreza: от $27 790

Компактный хэтчбек оснащен полноприводной трансмиссией. Это качественный автомобиль для сегмента, в котором остается все меньше машин.

Subaru Crosstrek: от $28 415

Это небольшой кроссовер, который построен на базе Subaru Impreza. Современная модель для очень популярного сегмента.

Subaru Forester: от $31 445

Кроссовер Subaru Forester пользуется высоким спросом. В том числе этому способствует широкая линейка модификаций для каждого покупателя.

