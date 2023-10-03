Новый бюджетный кроссовер Renault 2024 года показали официально. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Kardian 2024 готовят к премьере. Производитель показал официальные фото автомобиля и объявил дату официальной презентации.

Машину показали на сайте автопроизводителя. Однако новинка все еще окутана тайнами – производитель не раскрывает детали. Известно только, что новая модель присоединится к сегменту B-SUV. Но мы знаем, что речь идет о перелицованном Dacia Sandero Stepway третьего поколения.

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По традиции, спустя какое-то время после презентации новых бюджетных моделей Dacia материнская компания Renault показывает адаптированный вариант под собственным брендом. Новый Logan 3 поколения уже превратился в Renault Taliant. Однако с Sandero Stepway все еще ничего такого не произошло.

Именно о такой машине под именем Kardian 2024 идет речь. Деталей о дизайне нет, пока производитель опубликовал несколько фото. На них – затемненные изображения с узкими фарами и новым логотипом бренда.

Как бы там ни было, сегмент B-SUV, к которому относится новый бюджетный кроссовер, обязывает машину быть компактной. То есть автомобиль окажется не крупнее моделей Duster и Captur. Больше деталей появится ближе к премьере, запланированной на 25 октября.

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