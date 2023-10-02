Китайцы из Geely показали новый дешевый седан с технологиями Volvo

Китайский седан Geely Preface L показали в обновленном виде для 2023 модельного года. В основе модели – многие технологии Volvo, включая платформу и мотор. При этом автомобиль довольно дешевый.

О модернизированной машине сообщает Autohome. После рестайлинга Preface увеличился и получил более агрессивный дизайн. Заменили бамперы, решетку, фары и фонари. Подготовили новые цвета кузова и наборы колесных дисков.

Длина Geely Preface L 2023 модельного года составляет 4825 мм при колесной базе в 2800 мм, ширина – 1880 мм, а высота равна 1469 мм. Габаритами китайский седан сравним с VW Passat.

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В оснащении – цифровой щиток приборов, увеличенный тачскрин мультимедиа, электропривод сидений, камеры кругового обзора.

Седан Geely Preface L использует в своей основе платформу CMA от Volvo и экономичную гибридную установку. Она состоит из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 163 л.с. и электромотора. Суммарная отдача – около 250 л.с. Цена Preface 2023 – от 19 200 долларов.

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