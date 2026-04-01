Новый бюджетный кроссовер Kia показали вживую после премьеры

Новая модель Kia EV2 2027 модельного года – долгожданный бюджетный кроссовер, премьера которого уже состоялась. Автомобиль готовят к выходу на рынок, его показали вживую.

Автомобиль способен предложить достойные характеристики за невысокую цену. Новый электрокар Kia EV2 станет самым маленьким и дешевым кроссовером в новой линейке корейского бренда. Машину с современным дизайном показывает Autogefühl.

Внешность концепта, который показали ранее, почти без изменений появилась на серийной машине. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и поэтому доступнее.

Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Цена Kia EV2 – от 27 000 евро. Из-за бюджетного позиционирования большой запас хода Kia EV2 не ожидался, но машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.

Базовый вариант предложит блок емкостью 40 кВтч примерно на 300 км. Мощность силовых установок – от 134 до 145 л.с.

