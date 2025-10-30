Новый бюджетник Honda сделали намного круче. Фото

Компактная модель Honda N-One e 2026 года – долгожданный новый бюджетник, который полностью рассекретили официально. После премьеры эту недорогую машину сделали намного круче.

Доступный электрокар, станет самым дешевым EV японского производителя на глобальном рынке, получил новый вариант. Про эту машину рассказывает Motor1. Производитель подготовил Honda Super-One EV 2026 – ультимативную модификацию хэтчбека.

Подробности о технических характеристиках пока не раскрывают, однако во внешности отличия очевидны. Здесь другие бамперы, расширенные колесные арки и новые диски. Наверняка детали объявят перед выходом на рынок в 2026 году.

Стандартная модель Honda N-One e – это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Также новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Внешность машины выделяется благодаря простому силуэту и крупным круглым фарам. Запас хода Honda N-One e достигает 295 км. Бюджетный электрокар предлагает мощность 64 л.с. Цена Honda N-One e – от 18 000 долларов.

