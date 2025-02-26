Новая недорогая модель Opel для Украины: сколько стоит практичный автомобиль

Практичный кроссовер Opel Grandland 2025 модельного года подготовили в том числе для Украины. Недорогую модель ранее рассекретили официально, она готова к выходу на рынок. О машине уже все известно.

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Новый Opel Grandland 2 поколения показали с эффектным дизайном. Крупная модель 2025 года позаимствовала технические решения у Peugeot 3008 и будет соперничать с Toyota RAV4. На украинском сайте сообщили о старте продаж.

Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Интересно, что внешне удалось избежать использования кузовных элементов "соседних" брендов, даже несмотря на техническое родство. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией.

Новый Opel Grandland 2025 увеличился в размерах и предложит более практичный интерьер. Длина кузова равна 4605 мм (при колесной базе в 2784 мм), ширина составляет 1905 мм, а высота – 1660 мм.

Цена Opel Grandland 2 поколения в Украине стартует с 1 343 000 грн. Это кроссовер с бензиновым мотором объемом 1,6 л на 180 л.с.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый недорогой кроссовер Toyota.