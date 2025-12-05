Низкая цена и яркий дизайн: новый кроссовер Nissan удивил

Новый кроссовер Nissan Kait 2026 модельного года удивил. Фактически, это модернизация старой модели. Но автомобиль получил яркий современный дизайн и действительно низкую цену.

Но производитель решил покорить рынок моделью Nissan Kicks первой генерации, которая теперь выглядит намного современнее. Рестайлинг принес и новое имя. Детали рассказали на официальном сайте.

Недорогая машина получила название Nissan Kait. Фактически, это возвращение первой модели, которая опять вышла на рынок. Цена Nissan Kait – от 22 000 долларов. Это особенно понравится молодым покупателям.

Чтобы автомобиль выглядел современно, бюджетный кроссовер Nissan претерпел рестайлинг. Заменили бамперы, установили эффектную светотехнику, появилось полностью другое оформление.

В движение автомобиль приводит 113-сильный мотор объемом 1,6 л. Бюджетный кроссовер оснащен круиз-контролем, цифровым щитком приборов, климат-контролем, камерами кругового обзора.

