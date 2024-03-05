Nissan снизил цены на свой современный кроссовер размером с Toyota RAV4. Фото

Электрический кроссовер Nissan Ariya является популярной недорогой моделью и схож по размерам с Toyota RAV4. Теперь в японской компании решили сделать электрокар дешевле и таким образом привлекательнее для покупателей.

Цена Nissan Ariya снизилась на 3600 долларов – до 39 950 долларов за базовый вариант. Это кроссовер с батарейным блоком емкостью 63 кВтч. Детали сообщает Carscoops.

Но в 2024 году производитель нашел еще один способ привлечь покупателей к модели. В этом поможет новый топовый вариант в линейке – спортивный электромобиль Nissan Ariya Nismo.

Технически новый кроссовер Nissan Ariya Nismo сохранил платформу стандартной модели, но получил доработанный кузов с модернизированными бамперами и двумя спойлерами сзади.

В качестве основы использовали электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении. Однако модификация Nismo стала еще мощнее, покупателям предложат два варианта на 362 и 429 сил.

Ожидалось, что среди потенциальных соперников окажется 576-сильный Kia EV6 GT. Однако, как видим, японская модель оказалась не такой мощной. Но в Nismo сказали, что продолжат работу и над другими электрокарами Nissan.

OBOZ.UA ранее сообщал о новой модели Toyota, на которую покупатели пока не обращают должного внимания.