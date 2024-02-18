Никогда их не покупайте: названы самые плохие американские авто

Благодаря многочисленным исследованиям, опросам и тест-драйвам покупка автомобиля сегодня – процедура менее рискованная, чем в доинтернетскую эпоху. Однако от неприятных сюрпризов не застрахован никто и часто приходится после покупки авто дополнительно тратиться еще и на ремонт.

Эксперты составили рейтинг худших американских моделей авто, имеющих многочисленные проблемы с производительностью и надежностью. Они будут постоянно опустошать кошелек из-за проблем с обслуживанием или ремонтом, а также быстро теряют в цене.

Chrysler 300

Chrysler 300 советуют по возможности обходить стороной. Согласно обзору Money Inc, Chrysler 300 отстает от конкурентов в технологиях. Автомобиль довольно ненадежный и имеет проблемы с поломками гораздо чаще, чем другие модели этого класса. Да и, честно говоря, дизайн уже кажется несколько устаревшим по сравнению с новыми моделями. Эксперты говорят, что, несмотря на завышенную стоимость Chrysler 300, с поиском запчастей придется очень сильно попотеть.

Buick Encore GX

Согласно анализу Consumer Reports, Buick вошел в список TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" с прогнозируемым рейтингом надежности 54 из 100. Encore GX 2023 назвали одной из самых плохих моделей для покупки. Среди проблем – высокие средние затраты на техническое обслуживание, частые проблемы с тормозами, двигателем и топливной системой.

Ford Explorer

Explorer попал в список Torque News. Согласно этому обзору, Explorer имеет слишком высокую цену для обычного 3-рядного внедорожника, что делает его не очень удачным выбором по сравнению с другими моделями. Автомобиль имеет проблемы с надежностью и производительностью. Добавьте к этому не очень элегантный и высококачественный интерьер, и вы получите далеко не конкурентоспособный Ford Explorer.

Dodge Caravan

Это транспортное средство заняло первое место в списке автомобилей Money, которых следует избегать, главным образом из-за плохой производительности и низкой эффективности топлива. Автомобиль имеет медленное ускорение, несмотря на довольно мощный двигатель. Кроме того, Caravan известен своей плохой экономией топлива.

Cadillac XT4 Sport

XT4 Sport попал в список аутсайдеров в рейтинге Motor1. Эксперты говорят, что нет "весомых причин" выбирать Cadillac XT4 вместо аналогичных по цене BMW X3, Genesis GV70 и Lexus NX. Среди проблем XT4 – некачественный двигатель и тесный салон.

Lincoln Aviator

Выбирая автомобиль такого класса, хочется надеяться на безопасность, комфорт и надежность. Однако в рейтинге TopSpeed Lincoln Aviator получил прогнозируемую оценку надежности 54/100. Самыми плохими моделями считаются Aviator 2023 и 2021 годов. Проблемы варьируются от электроники и приводной системы до подвески, системы рулевого управления, окраски, обработки, уплотнений и электрической системы.

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