Эти кроссоверы советуют покупать в 2024 году: список недорогих моделей

Специалисты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года. Это вполне доступные модели, которые советуют покупать. За исключением пары премиальных машин, в рейтинге представлены недорогие кроссоверы.

Фактически, эти компактные автомобили заменили собой хэтчбеки, популярность которых продолжают активно отъедать на рынке. Список составили специалисты What Car.

Все эти автомобили можно сегодня купить новыми. Они экономичны, практичны, недороги в обслуживании, очень удобны для повседневной езды и достаточно надежны.

Топ-10 лучших недорогих кроссоверов 2024 года:

Lexus LBX; Volkswagen T-Roc; Ford Puma; Smart #1; Range Rover Evoque; Skoda Karoq; Volkswagen Taigo; Skoda Kamiq; Volkswagen T-Cross; Audi Q2.

Каждая из этих моделей предлагает привлекательную цену, практичный салон и достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.

Лидер списка – Lexus LBX, лучший по многим параметрам. Это самый дешевый кроссовер японской компании. На последних местах – Volkswagen T-Cross и Audi Q2. Но все равно это очень удачные машины.

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