Недорогой внедорожник Toyota получил неожиданный дизайн. Фото

Недорогой пикап Toyota Tacoma получил новый дизайн в духе классических японских внедорожников. Практичную машину решили сделать стильной в ателье Flex Automotive.

О необычной машине под названием Renoca Windansea рассказывает Carscoops. Передняя часть изменилась полностью. Детали решетки, фары и бампер выполнили в стиле Toyota Land Cruiser 60 1980-х годов.

Такие элементы, вдохновленные ретро-стилем, смотрятся неожиданно на современном автомобиле, который разрабатывался с учетом актуальных тенденций. Но внимание машина однозначно привлекает.

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Также образ дополнили особыми колесными дисками черного цвета с хромированными колпаками.

В техническую часть специалисты Flex Automotive не вмешивались. Двигатель V6 объемом 3,5 л V6 выдает мощность 281 л.с. и (359 Нм крутящего момента). Он работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода.

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