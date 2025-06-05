Недорогой седан Kia размером с Camry вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Крупный недорогой седан Kia K5 по размерам соответствует Toyota Camry и соперничает с ней на рынке. В 2025 году корейский автомобиль вызвал настоящий ажиотаж – продажи модели существенно выросли.

Видео дня

Не так давно модель Kia K5 отправилась в продажу после модернизации. О рыночных успехах машины сообщает Carscoops. С начала 2025 года продажи модели увеличились на 220%. Интересно, что такой рост зафиксировали на фоне падения продаж электромобилей Kia.

Автомобиль после обновления получил яркий дизайн. И прежде модель Kia K5 отличалась от других автомобилей своего сегмента более эффектной внешностью. Но теперь ее привели в соответствие с современным корпоративным стилем.

В салоне Kia K5 тоже произошли изменения. Немного освежили дизайн и оформление передней панели, добавили беспроводную зарядку для смартфона и сканер отпечатков пальцев.

Двигатели Kia K5:

бензин 2 л (160 л.с.);

бензин 2 л турбо (240 л.с.);

бензин 2,5 л (194 или 290 л.с.);

бензин 1,6 л турбо (180 л.с.);

газ 2 л (146 л.с.);

гибрид (195 л.с.).

Это глобальная линейка моторов для Kia K5. На отдельных рынках предложение может отличаться. Цена Kia K5 – от 27 000 долларов в США. На домашнем корейском рынке дешевле – от 20 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый практичный внедорожник Ford.