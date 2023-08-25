Недорогой электрокар Fiat получил неожиданную модификацию. Фото

Недорогой электромобиль Fiat 500e преобразился и получил неожиданную модификацию Gelateria Edition. Это фургон для мороженого, который создали как замену устаревшим транспортным средствам.

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О необычной машине сообщает Autocar. В лондонских районах Камден, Гринвич и Вестминстер ввели новые ограничения в связи с созданием зон чистого воздуха. В результате старые дизельные фургоны с мороженым оказались под запретом.

Fiat 500e Gelateria Edition стал электрическим ответом на эту ситуацию. Электрокар в кузове кабриолет переоснастили специальным оборудованием. Вместо задних кресел установили морозильную камеру для мороженого, а над ней появился навес.

Покупателей машина привлекает оперными звуками и способна обслужить 300 человек ежедневно. Выглядит и без того замечательный Fiat 500e просто очаровательно. Двухцветная окраска кузова пастельными цветами, белые колесные диски, надписи в ретро-стиле – дизайнеры поработали отлично.

Пока электрический Fiat 500e Gelateria Edition существует в единственном экземпляре. Неизвестно, станут ли эти специальные машины массовыми. Однако в ближайшее время планируется продемонстрировать работу этого автомобиля.

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