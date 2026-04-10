Недорогой кроссовер Jeep для семьи стал намного круче. Фото

Новый Jeep Cherokee 2026 модельного года дебютировал официально как долгожданный практичный кроссовер для семьи. Теперь этот автомобиль сделали намного круче в лучшем исполнении.

Модификация Jeep Cherokee Trailhawk 2026 года с подготовкой к бездорожью возглавит модельную линейку нового кроссовера. Первые фото машины показывает Car and Driver.

Прототип пока прячут с помощью маскировочной пленки во время дорожных испытаний. но уже очевидно, что дизайн сделают более брутальным, а дорожный просвет увеличат. Тем временем стандартный Jeep Cherokee 6 поколения уже отправился в продажу.

Новый Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Новый Jeep Cherokee теперь оснащается гибридной силовой установкой мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: "Авто", "Спорт", "Снег" и "Грязь/Песок". Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Tesla.