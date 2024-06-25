Недорого и стильно: японцы удивили машинами с ярким дизайном. Фото

Компактный японский Daihatsu Atrai является очень практичным автомобилем формата кей-каров. Это накладывает ограничения на габариты кузова и объем двигателя. Но теперь недорогой автомобиль можно назвать еще и стильным благодаря новому яркому дизайну.

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Известный минивэн Daihatsu Atrai с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию классических американских внедорожников, которые обладали характерным стилем. Компания Damd разработала пакет визуальных модификаций и сообщила все детали на своем сайте.

Маленький японский минивэн в качестве отсылки к моделям 80-х годов получил измененную внешность с новыми бамперами, фарами, решеткой, колесами и схемами окраски кузова.

Можно подвергнуть такому стайлингу не только модель с кузовом минивэн. Тот же набор доработок предлагают для модификации пикап Daihatsu Atrai Deck Van.

Стоимость тюнинга от Damd для Daihatsu как всегда демократична – в диапазоне от 2000 до 3000 долларов. Техническая часть осталась без изменений. Покупателям доступны машины с моторами мощностью 53 и 64 л.с.

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