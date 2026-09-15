Названы 10 самых быстрых авто Mazda

Mazda известна прежде всего автомобилями, сочетающими управляемость с относительно компактными габаритами и спортивным характером. Однако лучшую динамику в истории бренда демонстрируют не только знаменитые родстеры, но и большие семейные кроссоверы.

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Некоторые модели Mazda способны разгоняться до 97 км/ч менее чем за шесть секунд. В десятку самых быстрых автомобилей марки от SlashGear вошли как современные машины, так и модели, производство которых уже завершилось.

Mazda CX-50 Turbo

Компактный кроссовер CX-50 создан как более ориентированная на активный отдых альтернатива CX-5. Он имеет более низкую крышу, несколько больший дорожный просвет и защитные пластиковые накладки на колесных арках, благодаря чему автомобиль лучше приспособлен к различным типам покрытия.

В топовой версии кроссовер оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем. Во время испытаний Car and Driver в 2024 году CX-50 Turbo разгонялся с места до 97 км/ч за 6,4 секунды. При этом модель сохраняет практичность и комфорт, необходимые для длительных поездок.

Mazda CX-5 Turbo

Предыдущее поколение Mazda CX-5 в турбированной версии также демонстрирует довольно убедительную динамику. Во время тестов Car and Driver автомобиль смог разгоняться до 97 км/ч с места за 6,2 секунды.

Для модели 2026 года Mazda полностью обновила CX-5, изменив интерьер и технологическое оснащение. В то же время производитель отказался от турбодвигателя, оставив атмосферный 2,5-литровый мотор. Из-за этого новый CX-5 разгоняется до 97 км/ч примерно за 8 секунд, то есть заметно медленнее, чем предыдущая турбированная версия.

Mazda 6 Carbon Edition

Mazda 6 в свое время была одним из самых заметных спортивных седанов марки, хотя сейчас автомобиль уже не продается на американском рынке. Версия Carbon Edition, протестированная MotorTrend в 2021 году, стала самой быстрой модификацией текущего на тот момент поколения модели.

Седан оснащался 2,5-литровым турбодвигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и мог развивать до 250 к.с. на топливе премиум-класса. До 97 км/ч Mazda 6 Carbon Edition разгонялась за 6,2 секунды. Производство модели в США прекратили в 2022 году, а её преемника до сих пор не представили.

Mazda MX-5 Miata NC Club

Легендарный родстер MX-5 Miata остается одним из самых известных автомобилей Mazda. Его концепция на протяжении десятилетий практически не изменилась: небольшая масса, доступность и ставка на управляемость вместо максимальной мощности.

Во время теста MotorTrend в 2013 году версия MX-5 Miata NC Club разгонялась до 97 км/ч за 6,1 секунды. Новейшее поколение ND является самым быстрым MX-5 в истории, однако NC также демонстрирует впечатляющую для лёгкого родстера динамику.

Mazda RX-8

RX-8 остается последней серийной моделью Mazda с роторным двигателем. Автомобиль выпускался с 2003 по 2012 год и оснащался 1,3-литровым двигателем мощностью около 230 к.с.

Первые испытания Car and Driver и MotorWeek показали результат 6,6 секунды до 97 км/ч. Однако после примерно 64 тысяч километров эксплуатации тестовый автомобиль Car and Driver продемонстрировал еще лучший результат – 5,9 секунды. В результате RX-8 оказалась способной соперничать по разгону со многими современными моделями Mazda.

Mazda CX-90 Hybrid

Большой трехрядный CX-90 Hybrid доказывает, что быстрый разгон возможен даже в практичном семейном SUV. Его силовая установка развивает 323 к.с., а до 97 км/ч автомобиль способен разгоняться за 5,9 секунды.

Плагин-гибрид также может проехать до 42 км исключительно на электротяге. Дополнительным преимуществом является режим Charge Mode, который позволяет пополнять заряд батареи во время движения. Таким образом, CX-90 Hybrid сочетает в себе возможности большого семейного автомобиля с динамикой, которую сложно ожидать от трёхрядного кроссовера.

Mazda CX-70 Hybrid

CX-70 Hybrid имеет много общего с CX-90 Hybrid, но не оснащается третьим рядом сидений. Гибридная система сочетает 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с электродвигателем.

По данным Car and Driver, до 97 км/ч кроссовер разгоняется за те же 5,9 секунды. Покупатели выбирают эту модель прежде всего за просторный салон, оснащение системами безопасности и комфорт, однако хорошая динамика является дополнительным преимуществом. На извилистых дорогах CX-70 Hybrid также демонстрирует более уверенное поведение, чем многие конкуренты.

Mazda CX-30 Turbo

Компактный CX-30 Turbo – один из самых быстрых небольших кроссоверов Mazda. Под его капотом работает 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 250 к.с.

Благодаря компактным размерам автомобиль немного опережает более крупные модели марки по динамике. Car and Driver зафиксировал разгон до 97 км/ч за 5,8 секунды. Для небольшого городского кроссовера это очень убедительный показатель, особенно с учётом его повседневной практичности.

Mazda CX-60 Hybrid

Mazda CX-60 Hybrid доступна преимущественно на европейских рынках и является промежуточной моделью в линейке бренда. Покупателям предлагается, в частности, плагин-гибридная силовая установка, которая обеспечивает заявленный производителем разгон до 97 км/ч за 5,8 секунды.

Мощность модели составляет 327 метрических л.с., что делает ее одной из самых мощных серийных Mazda. Гибридная система также обеспечивает запас хода на электротяге до 63 км. CX-60 Hybrid является самым быстрым SUV Mazda среди доступных на тех рынках, где эта модель продается.

MazdaSpeed 6

MazdaSpeed 6, известная в Европе как Mazda 6 MPS, остается одной из самых недооцененных спортивных моделей бренда. Автомобиль получил шестиступенчатую механическую коробку передач, спортивную подвеску и 274-сильный двигатель, передававший тягу на все четыре колеса.

Во время теста MotorWeek седан разгонялся до 97 км/ч за 5,8 секунды. Американская версия была мощнее европейской, поэтому MazdaSpeed 6 оказалась быстрее Mazda 6 MPS, которая демонстрировала результат 6,6 секунды.

OBOZ.UA ранее писал об автомобильных концернах, которые не выпускают внедорожники.

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