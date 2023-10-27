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Надежные модели Mazda с пробегом: какие машины выделяют эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,5 т.
Mazda CX-9

Японские б/у автомобили – отдельная тема для обсуждений. Среди них надежные модели Mazda – не редкость. Но важно понимать, на какие машины с пробегом стоит обращать внимание в первую очередь. Эксперты выделяют конкретные модели.

Список лучших назвали специалисты HotCars. В рейтинг автомобилей Mazda с точки зрения надежности вошли очень разные модели, которые понравятся разным покупателям на вторичном рынке.

Самые надежные модели Mazda с пробегом:

  1. Mazda MX-5 (2007);
  2. Mazda 6 (2017);
  3. Mazda CX-5 (2018);
  4. Mazda CX-3 (2019);
  5. Mazda 3 (2017);
  6. Mazda 5 (2012);
  7. Mazda CX-9 (2012);
  8. Mazda CX-30 (2020);
  9. Mazda 2 (2011);
  10. Mazda Tribute (2008).
Mazda MX-5
Видео дня

На первое место внезапно поставили MX-5. Отличная новость для тех, кто мечтает купить недорогой спорткар на вторичном рынке, но опасается проблем с надежностью.

Кроссоверы Mazda тоже оказались надежными – CX-5, CX-3, CX-30. Практичные покупатели это оценят. Для самых больших семей подойдет CX-9.

Tribute – внедорожник для тех, кому нужен технический простой автомобиль.

OBOZ.UA ранее сообщал о внедорожнике, в который превратили новый недорогой кроссовер Nissan.