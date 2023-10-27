Надежные модели Mazda с пробегом: какие машины выделяют эксперты
Японские б/у автомобили – отдельная тема для обсуждений. Среди них надежные модели Mazda – не редкость. Но важно понимать, на какие машины с пробегом стоит обращать внимание в первую очередь. Эксперты выделяют конкретные модели.
Список лучших назвали специалисты HotCars. В рейтинг автомобилей Mazda с точки зрения надежности вошли очень разные модели, которые понравятся разным покупателям на вторичном рынке.
Самые надежные модели Mazda с пробегом:
- Mazda MX-5 (2007);
- Mazda 6 (2017);
- Mazda CX-5 (2018);
- Mazda CX-3 (2019);
- Mazda 3 (2017);
- Mazda 5 (2012);
- Mazda CX-9 (2012);
- Mazda CX-30 (2020);
- Mazda 2 (2011);
- Mazda Tribute (2008).
На первое место внезапно поставили MX-5. Отличная новость для тех, кто мечтает купить недорогой спорткар на вторичном рынке, но опасается проблем с надежностью.
Кроссоверы Mazda тоже оказались надежными – CX-5, CX-3, CX-30. Практичные покупатели это оценят. Для самых больших семей подойдет CX-9.
Tribute – внедорожник для тех, кому нужен технический простой автомобиль.
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