Надежные модели Mazda с пробегом: какие машины выделяют эксперты

Японские б/у автомобили – отдельная тема для обсуждений. Среди них надежные модели Mazda – не редкость. Но важно понимать, на какие машины с пробегом стоит обращать внимание в первую очередь. Эксперты выделяют конкретные модели.

Список лучших назвали специалисты HotCars. В рейтинг автомобилей Mazda с точки зрения надежности вошли очень разные модели, которые понравятся разным покупателям на вторичном рынке.

Самые надежные модели Mazda с пробегом:

Mazda MX-5 (2007); Mazda 6 (2017); Mazda CX-5 (2018); Mazda CX-3 (2019); Mazda 3 (2017); Mazda 5 (2012); Mazda CX-9 (2012); Mazda CX-30 (2020); Mazda 2 (2011); Mazda Tribute (2008).

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На первое место внезапно поставили MX-5. Отличная новость для тех, кто мечтает купить недорогой спорткар на вторичном рынке, но опасается проблем с надежностью.

Кроссоверы Mazda тоже оказались надежными – CX-5, CX-3, CX-30. Практичные покупатели это оценят. Для самых больших семей подойдет CX-9.

Tribute – внедорожник для тех, кому нужен технический простой автомобиль.

OBOZ.UA ранее сообщал о внедорожнике, в который превратили новый недорогой кроссовер Nissan.