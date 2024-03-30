Надежные и качественные модели: какие японские авто станут удачной покупкой в 2024 году

Японские автомобили стали синонимом качества и надежности. Практические Мазды, комфортные Нисаны и стильные Лексусы давно завоевали доверие водителей и неизменно входят в рейтинги самых популярных марок.

Эксперты обнародовали список лучших японских авто, предлагающих идеальное соотношение цены и качества. В рейтинг вошли Mazda MX-5, Toyota GR86 Trueno Edition и Honda Civic Type R.

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R неизменно возглавляет рейтинги самых качественных и популярных автомобилей. Новая модель под кодовым названием FL5 должна нанести "нокаутирующий удар" конкурентам, но стремится сделать это единственно известным ей способом – используя передний привод, механическую коробку передач и мощность VTEC. Новый автомобиль является эволюцией всеми любимой модели FK8. Обновленный внешний вид включает двигатель 329 л. с., изменениями подвески и шасси, разработанными для обеспечения лучшего сцепления с дорогой, а также стильным интерьером.

Toyota Land Cruiser

Toyota добавила стильный ретро-вид своему известному крепкому внедорожнику, чтобы конкурировать с модным Land Rover Defender. Коробчатая форма и круглые фары Cruiser отдают дань наследству, ведущему свое начало с 50-х годов. Сформированный на основе репутации пуленепробиваемой надежности, новый Land Cruiser обновляет автомобильный бренд благодаря большим экранам информационно-развлекательной системы и гибридным двигателям. Его продуманный полный повод гарантирует преимущества на бездорожье. Авто имеет высокий клиренс, коробку передач с низким диапазоном, блокировку дифференциалов и съемные стабилизаторы поперечной стойкости для невероятной артикуляции колес.

Mazda MX-5

Поколение Mazda MX-5 стабильно удерживает первенство в списке популярных авто. Данная версия – это автомобиль, верный своим оригинальным характеристикам, сохраняя площадь и вес в строгом соответствии с оригиналом 1989 года. Маленький, высоковращающийся 1,5-литровый двигатель начального уровня противопоставляется острым ощущениям более мощного двигателя.

Toyota GR86 Trueno Edition

Toyota GR86 Trueno Edition обеспечивает идеальный баланс цены, качества и комфорта, что делает его одним из самых лучших спортивных автомобилей на рынке. Trueno Edition напоминает не менее маневренный AE86. Покупатели могут добавить пакет Performance Package, включающий амортизаторы Sach и тормоза Brembo.

Nissan Coupe Nismo

Nissan Coupe Nismo получил больше мощности и более жесткое шасси, что делает его гораздо более серьезным конкурентом. 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом Nismo выдает дополнительные 20 л.с. (15 кВт) и 46 Нм для общей мощности 420 л.с. Nismo имеет новые амортизаторы с увеличенными пружинами и 19-дюймовыми легкосплавными дисками Rays, обтянутыми резиной Dunlop SP Sport Maxx.

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R неизменно возглавляет рейтинги самых качественных и популярных автомобилей. Новая модель под кодовым названием FL5 должна нанести "нокаутирующий удар" конкурентам, но стремится сделать это единственно известным ей способом – используя передний привод, механическую коробку передач и мощность VTEC. Новый автомобиль является эволюцией всеми любимой модели FK8. Обновленный внешний вид включает двигатель 329 л. с., изменениями подвески и шасси, разработанными для обеспечения лучшего сцепления с дорогой, а также стильным интерьером.

Lexus LC

LC является качественным примером подлинно японского дизайна. В секторе премиум-класса, где все еще доминируют европейские идеи роскоши, LC выступает как индивидуальный и привередливый выбор, гибридная версия отвечает ассоциациям материнского бренда Toyota с качественными технологиями.

Prodrive P25

Prodrive P25 признан лучшим раллийным автомобилем в своем классе. Он имеет кузов из углеродного волокна и 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом 446 л.с. Наибольшая похвала P25 заключается в том, что он на 100 кг легче и на 100 л.с. (75 кВт) более мощный, чем 22B.

Toyota GR Yaris

Это интересный автомобиль, поскольку первоначально его разработка была направлена на создание нового автомобиля WRC для рабочей команды Toyota. Потребовались уникальные инженерные решения для комплектации постоянной системы полного привода, работающей от 1,6-литрового трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, развивающего до 272 л.с. Toyota GR Yaris наконец-то дебютировала в сезоне Чемпионата мира с ралли 2022 года как основа GR Yaris Rally1, представленной Toyota Gazoo Racing.

Mitsuoka Buddy

Есть нечто уникальное японское в миниатюрных Mitsuoka Buddy, несколько напоминающих классические британские автомобили. Rock Star на базе MX-5 напоминает Corvette Stingray, но новейшим творением является ее первый внедорожник под названием Buddy. Автомобиль использует техническую базу последней Toyota RAV4, укомплектованную вездеходными шинами BF Goodrich и стальными дисками 80-х годов.

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