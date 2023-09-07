Маленькая хитрость позволила увеличить запас хода самого дешевого электрокара Tesla

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем знаменитой компании. Производитель подготовил модернизированную модель с увеличенным запасом хода. Но его можно сделать даже больше, если применить маленькую хитрость.

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По информации Motor.es, максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель.

Новая Tesla Model 3 2024 модельного года внутри компании известна как Project Highland. Но в продажу отправится с простым известным именем. Дизайн автомобиля уже полностью раскрыт. Именно внешность позволит в первую очередь отличить новинку от старого образца.

Изменения в передней части очевидны: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Ориентировочно продажи начнутся до конца 2023-го.

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