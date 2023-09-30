Лучшие семейные гибридные автомобили: какие приобрести в 2023 году

Переход автолюбителей на электрические двигатели происходит не очень резко – многие водители проходят через стадию пользования гибридным авто, чтобы почувствовать преимущества электричества. Логично предположить, что многие из них ищут авто для всей семьи.

Австралийское издание Carsales назвало самые лучшие модели именно для семейного использования. И разделило их на три категории – мягкие и традиционные гибриды и подключаемые гибриды (PHEV).

Мягкие гибриды

Особенность таких авто в том, что они не могут питаться только от аккумулятора как обычный гибрид или PHEV. Аккумулятор предназначен исключительно для улучшения производительности и эффективности автомобиля. Работать такой автомобиль может как на бензине, так и на дизеле, а электродвигатель оказывает ему помощь в работе мотора – при запуске или остановке.

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Мягкий гибридный автомобиль может стать хорошим первым шагом для семей, желающих повысить топливную экономию и снизить выбросы от своего автомобиля. Впрочем, значительную разницу с двигателем внутреннего сгорания вы вряд ли ощутите.

Volvo XC40

Пятиместный Volvo XC40 доступен в вариантах с мягким гибридом или полностью электрическим двигателем (EV). Его отличают тишина при передвижении и минималистичный, но практичный интерьер. На его заднем сиденье очень удобно расположатся два детских автокресла, а в багажник можно сложить двойную коляску.

Mazda CX-90

Новая Mazda CX-90 – это большой роскошный семейный внедорожник, доступный в шестиместном и семиместном вариантах. Его хвалят за тихий и плавный ход, что обеспечивает особый комфорт для пассажиров на заднем ряду. При необходимости в салоне можно установить до пяти детских кресел, а в багажник можно поместить коляску при использовании всех семи сидений.

Гибридные авто

Обычные гибридные силовые агрегаты, часто называемые последовательными или параллельными гибридами, оснащены бензиновыми или дизельными двигателями, а также аккумулятором и электродвигателем. Вам не нужно подключать автомобиль к электросети, чтобы зарядить аккумулятор, он заряжается при движении автомобиля. Это удобный вариант для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами электромобиля, но не может постоянно заряжать его от розетки.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Семиместный Santa Fe получил гибридную трансмиссию, обеспечивающую отличную экономию топлива, особенно как для большого внедорожника. Он может похвастаться вместительным багажником и возможностью установить третий ряд сидений. Впрочем, на третьем ряду детские автокресла не установишь и при разложенном третьем ряду сильно уменьшается объем багажника. Впрочем, установка автокресел на втором ряду настолько удобна, что делает Santa Fe прекрасным выбором для семей.

Nissan X-TRAIL e-POWER

Гибрид Nissan X-TRAIL известен как e-POWER и по ощущениям от вождения сильно отличается от большинства гибридных автомобилей. У него мгновенное ускорение, как и следовало ожидать от полностью электрического автомобиля, бесшумный запуск и плавный ход. Он может обеспечить непревзойденную безопасность передвижения для всей семьи. А на третьем ряду можно спокойно разместить целых три автокресла.

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid является отличным пятиместным внедорожником для всей семьи. Бесшумный старт и приятная плавность хода делают его очень комфортным. На семейном бюджете хорошо скажется его экономичность топлива, а большое внутреннее пространство обеспечит лучший опыт автопутешествий для семьи из четырех или пяти человек.

Гибриды с подключением – PHEV

Гибридные электромобили с подзарядкой от сети (PHEV) все еще имеют классический двигатель внутреннего сгорания, но могут проехать исключительно от электричества приличное расстояние – километров 40-80. Подключенными называют их за возможность заряжаться от розетки. Если вы не можете зарядить свой PHEV, он будет работать как обычный автомобиль.

Mitsubishi Outlander PHEV

Семиместный внедорожник среднего размера Mitsubishi Outlander доступен в версии PHEV. Его запас хода на аккумуляторе составляет до 85 км. Он может похвастаться тихим запуском и экономным расходом топлива. Во втором ряду модели можно удобно разместить три автокресла, при этом в багажнике остается немало пространства. Для семей, которым требуются все три ряда сидений, в третьем ряду нет креплений для детских кресел, поэтому он подойдет для старших детей и других членов семьи. Зато в багажнике останется достаточно места для двойной коляски.

Mazda CX-60 PHEV

Это совершенно новый внедорожник премиум-класса средний по размеру, который также доступен с мягкой гибридной трансмиссией. Его запас хода составляет 76 км, что даст большинству семей несколько дней поездок по городу между заряжаниями. Младенцы смогут спать в нем даже во время поездки, такой он тихий. На втором ряду хватит места для трех автокресел, а в багажник поместится двойная коляска.

MG HS PHEV

Этот средний по размеру пятиместный внедорожник привлекает доступной ценой и комфортом. Его запас хода составляет около 52 км, то есть отвозить детей в школу будет вполне удобно. На задних сиденьях помещаются три детских сиденья и еще остается простор для ног. Багажник также комфортен семьям: в нем удобно поместится двойная коляска и семейные продукты.

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