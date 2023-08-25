Лучшие недорогие кроссоверы современности: опубликован список б/у автомобилей

Кроссоверы – писк сезона на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных б/у авто по хорошей цене, и это привлекает покупателей. Но как выбрать лучшую машину?

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Эксперты What Car нашли ответ. Специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили десятку лучших недорогих кроссоверов в возрасте до восьми лет.

Лучшие недорогие б/у кроссоверы до 8 лет:

Peugeot 5008; Audi Q5; Hyundai Santa Fe; Ford Kuga; Kia Sorento; Honda CR-V; Skoda Kodiaq; Volvo XC60; BMW X3; Toyota RAV4.

На первое место в рейтинге поставили модный Peugeot 5008. Удобный салон и качественная отделка – преимущества этой практичной модели. По мнению экспертов, небольшой минус – это неудобная мультимедийная система.

Средний вариант – Honda CR-V. Просторный японский кроссовер отлично едет и хорошо оснащен. Однако отделка интерьера не слишком качественная.

На последнее место поставили Toyota RAV4. Специалистам не понравились ограниченная практичность и короткий список оснащения. Однако машина все же в десятке лучших, поэтому плюсы у модели тоже есть. Среди них – надежность и экономичность.

OBOZREVATEL уже рассказывал о лучших б/у автомобилях в ограниченном бюджете – до 4000 долларов.