Лучшие недорогие кроссоверы современности: опубликован список б/у автомобилей
Кроссоверы – писк сезона на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных б/у авто по хорошей цене, и это привлекает покупателей. Но как выбрать лучшую машину?
Эксперты What Car нашли ответ. Специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили десятку лучших недорогих кроссоверов в возрасте до восьми лет.
Лучшие недорогие б/у кроссоверы до 8 лет:
- Peugeot 5008;
- Audi Q5;
- Hyundai Santa Fe;
- Ford Kuga;
- Kia Sorento;
- Honda CR-V;
- Skoda Kodiaq;
- Volvo XC60;
- BMW X3;
- Toyota RAV4.
На первое место в рейтинге поставили модный Peugeot 5008. Удобный салон и качественная отделка – преимущества этой практичной модели. По мнению экспертов, небольшой минус – это неудобная мультимедийная система.
Средний вариант – Honda CR-V. Просторный японский кроссовер отлично едет и хорошо оснащен. Однако отделка интерьера не слишком качественная.
На последнее место поставили Toyota RAV4. Специалистам не понравились ограниченная практичность и короткий список оснащения. Однако машина все же в десятке лучших, поэтому плюсы у модели тоже есть. Среди них – надежность и экономичность.
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