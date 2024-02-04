Лучшие гибридные авто в 2024 году: каковы их главные преимущества

Гибридные автомобили – хорошая альтернатива бензиновым благодаря экономии топлива и уменьшения количества выбросов в атмосферу. Также гибриды могут являться промежуточным этапом для перехода на электромобили.

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С каждым годом автомобили, в которых сочетаются двигатель внутреннего сгорания и электромотор, все чаще пользуются спросом. Поэтому если вы планируете покупку современного транспорта или просто хотите быть в курсе того, какие гибриды считаются лучшими в 2024 году, Autocar поделились подборкой.

Mercedes-Benz C300e

C300e обладает вдвое большим аккумулятором, чем у конкурентов, что позволяет значительно увеличить запас хода на электроприводе. Кроме того, владельцы этой модели смогут значительно сэкономить на топливе.

Mercedes-Benz C300e может разогнаться почти до 100 километров в час за 6 секунд. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 127 лошадиных сил.

BMW 2 Series Active Tourer (225e and 230e)

BMW 2 Series Active Tourer (225e and 230e) – это хороший выбор для тех, кто ценит универсальность. Эта компактная модель оснащена электрифицированной технологией BMW eDrive пятого поколения, сочетающей эффективный электродвигатель мощностью 108 л.с. и батарею емкостью 14,2 кВт/ч. Несмотря на свой размер, автомобиль имеет достаточное количество пространства внутри.

Эксперты отмечают, что это не самый увлекательный автомобиль для вождения, но он плавный и тихий, идеально подойдет для семейных путешествий.

Toyota Corolla

Toyota Corolla – это самозарядный гибрид с 2,0-литровым гибридным двигателем. Эксперты отмечают, что Corolla обеспечивает наилучшую экономию топлива среди конкурентов.

Это транспортное средство особенно понравится тем, кто нуждается в экономном автомобиле, который не нужно подключать к электросети. Автомобиль довольно легкий в управлении и в целом его можно назвать эффективным.

Honda Civic

Автоэксперты отмечают, что Honda Civic – это компактный, удобный и доведенный до максимально возможного совершенства автомобиль. Здесь также стоит 2,0-литровый четырехсторонний бензиновый двигатель и батарея емкостью 1,05 кВт/ч, питающая электромотор мощностью 181 л.с. Это обеспечивает удивительно быстрое и плавное движение.

Также Honda имеет все основные характеристики семейных автомобилей, с просторным салоном и большим багажником.

Volkswagen Golf eHybrid

Volkswagen Golf eHybrid – хороший вариант в сегменте доступных гибридных автомобилей. Он имеет мощность 201 л.с. и возможность передвигаться на электроэнергии до 70 километров.

Автомобиль поддерживает плавный переход между бензиновым и электрическим режимами, что обеспечивает хорошо управляемое плавное вождение.

Также он достаточно просторен и спокойно вмещает семью из четырех человек.

Volvo V60 T6 Recharge

V60 T6 Recharge обеспечивает 55 миль запаса хода на электричестве. Мощность автомобиля составляет 345 л.с. он может разогнаться до 160 км/ч за 5,4 секунды.

Универсальный гибрид V60 сочетает в себе обоснованное соотношение цены и качества, а также отличается хорошей комплектацией и экономичностью топлива.

Mazda MX-30 R-EV

Версия R-EV имеет батарею емкостью 35,5 кВт/ч и роторный двигатель объемом 830 куб.

В общем, Mazda MX-30 выделяется как необычный и привлекательный вариант, особенно учитывая соотношение цены и качества.

Mercedes-Benz CLA 250e

Mercedes-Benz CLA 250e идеально сочетает стиль, технологии и практичность в сфере современных гибридных автомобилей.

Это компактный седан в стиле Mercedes, имеющий около 75 км запаса электрического хода. Гибрид оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем для передней оси.

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