Лучшие авто, которые можно приобрести в 2024 году: их плюсы и минусы

Выбор авто зависит от многих факторов. В первую очередь водители обращают внимание на соотношение цены и качества, надежность, расход топлива, репутацию бренда. Лучшие автомобили, независимо от их назначения, объединяет то, что они выходят за пределы своей категории.

Эксперты Gear Patrol обнародовали рейтинг самых лучших марок во многих сегментах. В сегменте малых внедорожников победила Honda CR-V, а лучшим минивэном стала Toyota Sienna.

Лучший пикап: Ford Maverick

Плюсы:

Два убедительных варианта двигателя с мощным четырехцилиндровым и эффективным гибридом.

Поразительная полезная нагрузка для небольшого грузовика

Цена начинается от $25 000

Минусы

Не очень качественный интерьер, особенно в более низких комплектациях

Maverick – не самый яркий автомобиль в модельном ряду Ford, но он кардинально меняет сегмент. Это первый за долгое время доступный, практичный и интересный новый автомобиль своей категории.

Лучший пикап среднего размера: Toyota Tacoma

Плюсы:

Новая платформа TNGA-F улучшает управляемость, уменьшает вибрацию и шум.

Плавное сочетание силового агрегата и трансмиссии

Появится новый гибридный силовой агрегат

Минусы:

Переход на четырехцилиндровые двигатели не помог экономии топлива

В салоне немного тесно

Может быть дорогим по сравнению с конкурентами

Tacoma вполне оправдывает возникший вокруг этой новинки ажиотаж. Новая платформа TNGA-F, задняя подвеска на винтовых рессорах, обновленный интерьер и новая 8-ступенчатая коробка передач делают грузовик современным и стильным.

Лучший полноразмерный пикап: Ford F-150

Плюсы

Мощная и универсальная линейка силовых агрегатов с гибридом

Изысканный интерьер

Впечатляющая система Pro Power Onboard

Минусы:

Цена

Ощущается достаточно массивным во время ежедневной езды и парковки

F-150 оснащен всеми видами необходимых современных функций, которые в сочетании с огромными возможностями делают его лидером в сегменте.

Лучший малый внедорожник: Honda CR-V

Плюсы:

Отличная, хотя и не особо спортивная динамика

Огромный объем грузового пространства

Доступная цена

Минусы:

Трудно сравнить показатель экономии топлива гибрида во время реального вождения

Не самый яркий внедорожник

CR-V искусно настроена для повседневной езды. Трудно найти лучший семейный внедорожник с полной нагрузкой по сравнительно доступной цене.

Лучший внедорожник среднего размера: Toyota Grand Highlander

Плюсы:

Гибридные силовые агрегаты, ориентированные как на эффективность, так и на производительность

Просторный третий ряд сидений

Плавная и комфортная езда

Минусы:

Динамика движения не особенно спортивна

Грузовое пространство достаточное, но не большое

Toyota представила новый Grand Highlander в 2024 году. Авто быстро стало лидером в сегменте трехрядных внедорожников среднего размера. Toyota предлагает три варианта мощных силовых агрегатов, два из которых гибридны.

Лучший роскошный SUV среднего размера: Genesis GV80

Плюсы:

Два плавных мощных варианта трансмиссии

Стильный дизайн, похожий на Bentley

Интерьер премиум-класса с роскошными материалами

Минусы:

Нет гибридного варианта

Экономия топлива разочаровывает, особенно с V6

Genesis GV80 выглядит выразительно, экзотично и дорого благодаря яркой радиаторной решетке, фирменному двойному освещению и премиальному качеству материалов.

Лучший минивэн: Toyota Sienna

Плюсы:

Доступная версия Woodland с большей проходимостью по бездорожью

Ощутимая экономия топлива

Минусы

Не особенно резкий или увлекательный в вождении

Другие минивены имеют большую грузоподъемность.

Новая Toyota Sienna выглядит по-настоящему стильно и обеспечивает то, чего нет большинство конкурентов – действительно впечатляющая экономия топлива и полный привод.

Лучший малый автомобиль: Honda Civic

Плюсы:

Великолепная управляемость

Удивительно практический объем пространства

Простой, элегантный интерьер по доступной цене

Минусы:

Пока нет гибридного варианта (появится в 2025 году)

Невозможно получить ручную опцию на седане

Civic предлагает отличную управляемость, доступную стоимость и стильный салон.

Лучший автомобиль среднего размера: Honda Accord

Плюсы:

Скорость и ловкость, почти как у спортивного автомобиля

Достаточно пассажирского и грузового пространства

Отличная экономия топлива с гибридной моделью

Минусы:

Подвеска может быть жесткой на неровностях

Это седан, а не кроссовер

Honda внесла некоторые ощутимые изменения в новый Accord, например, отказалась от хваленого V6 и превратила гибрид в новую производительную модель. Но стремление обеспечить изысканность роскошного седана по доступной цене остается неизменным.

Лучший универсал: Subaru Outback

Плюсы:

Надежное и комфортное управление

Доступная цена

Достаточно грузового пространства

Минусы:

Нет варианта гибридной силовой установки

Комплектация Wilderness значительно улучшает экономию топлива.

Многие производители пытаются соединить лучшее из управляемости обычного автомобиля и практичности во внедорожника, но немногим это удается по цене, которую могут себе позволить простые смертные. Subaru Outback является приятным исключением из правил.

Лучший доступный электромобиль: Hyundai Ioniq 5

Плюсы:

Быстрая и комфортная езда

Характерный стиль

Сверхбыстрая технология зарядки E-GMP

Минусы:

Авто могло бы иметь более спортивный тюнинг

Выдвигающиеся странные дверные ручки

Hyundai Ioniq 5 – один из лучших электрокаров. Ездить на нем удивительно комфортно. Он предлагает одну из самых быстрых технологий зарядки на рынке благодаря платформе Hyundai E-GMP.

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