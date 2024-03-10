Лучшие авто, которые можно приобрести в 2024 году: их плюсы и минусы
Выбор авто зависит от многих факторов. В первую очередь водители обращают внимание на соотношение цены и качества, надежность, расход топлива, репутацию бренда. Лучшие автомобили, независимо от их назначения, объединяет то, что они выходят за пределы своей категории.
Эксперты Gear Patrol обнародовали рейтинг самых лучших марок во многих сегментах. В сегменте малых внедорожников победила Honda CR-V, а лучшим минивэном стала Toyota Sienna.
Лучший пикап: Ford Maverick
Плюсы:
- Два убедительных варианта двигателя с мощным четырехцилиндровым и эффективным гибридом.
- Поразительная полезная нагрузка для небольшого грузовика
- Цена начинается от $25 000
Минусы
- Не очень качественный интерьер, особенно в более низких комплектациях
Maverick – не самый яркий автомобиль в модельном ряду Ford, но он кардинально меняет сегмент. Это первый за долгое время доступный, практичный и интересный новый автомобиль своей категории.
Лучший пикап среднего размера: Toyota Tacoma
Плюсы:
- Новая платформа TNGA-F улучшает управляемость, уменьшает вибрацию и шум.
- Плавное сочетание силового агрегата и трансмиссии
- Появится новый гибридный силовой агрегат
Минусы:
- Переход на четырехцилиндровые двигатели не помог экономии топлива
- В салоне немного тесно
- Может быть дорогим по сравнению с конкурентами
Tacoma вполне оправдывает возникший вокруг этой новинки ажиотаж. Новая платформа TNGA-F, задняя подвеска на винтовых рессорах, обновленный интерьер и новая 8-ступенчатая коробка передач делают грузовик современным и стильным.
Лучший полноразмерный пикап: Ford F-150
Плюсы
- Мощная и универсальная линейка силовых агрегатов с гибридом
- Изысканный интерьер
- Впечатляющая система Pro Power Onboard
Минусы:
- Цена
- Ощущается достаточно массивным во время ежедневной езды и парковки
F-150 оснащен всеми видами необходимых современных функций, которые в сочетании с огромными возможностями делают его лидером в сегменте.
Лучший малый внедорожник: Honda CR-V
Плюсы:
- Отличная, хотя и не особо спортивная динамика
- Огромный объем грузового пространства
- Доступная цена
Минусы:
- Трудно сравнить показатель экономии топлива гибрида во время реального вождения
- Не самый яркий внедорожник
CR-V искусно настроена для повседневной езды. Трудно найти лучший семейный внедорожник с полной нагрузкой по сравнительно доступной цене.
Лучший внедорожник среднего размера: Toyota Grand Highlander
Плюсы:
- Гибридные силовые агрегаты, ориентированные как на эффективность, так и на производительность
- Просторный третий ряд сидений
- Плавная и комфортная езда
Минусы:
- Динамика движения не особенно спортивна
- Грузовое пространство достаточное, но не большое
Toyota представила новый Grand Highlander в 2024 году. Авто быстро стало лидером в сегменте трехрядных внедорожников среднего размера. Toyota предлагает три варианта мощных силовых агрегатов, два из которых гибридны.
Лучший роскошный SUV среднего размера: Genesis GV80
Плюсы:
- Два плавных мощных варианта трансмиссии
- Стильный дизайн, похожий на Bentley
- Интерьер премиум-класса с роскошными материалами
Минусы:
- Нет гибридного варианта
- Экономия топлива разочаровывает, особенно с V6
Genesis GV80 выглядит выразительно, экзотично и дорого благодаря яркой радиаторной решетке, фирменному двойному освещению и премиальному качеству материалов.
Лучший минивэн: Toyota Sienna
Плюсы:
- Доступная версия Woodland с большей проходимостью по бездорожью
- Ощутимая экономия топлива
Минусы
- Не особенно резкий или увлекательный в вождении
- Другие минивены имеют большую грузоподъемность.
Новая Toyota Sienna выглядит по-настоящему стильно и обеспечивает то, чего нет большинство конкурентов – действительно впечатляющая экономия топлива и полный привод.
Лучший малый автомобиль: Honda Civic
Плюсы:
- Великолепная управляемость
- Удивительно практический объем пространства
- Простой, элегантный интерьер по доступной цене
Минусы:
- Пока нет гибридного варианта (появится в 2025 году)
- Невозможно получить ручную опцию на седане
- Civic предлагает отличную управляемость, доступную стоимость и стильный салон.
Лучший автомобиль среднего размера: Honda Accord
Плюсы:
- Скорость и ловкость, почти как у спортивного автомобиля
- Достаточно пассажирского и грузового пространства
- Отличная экономия топлива с гибридной моделью
Минусы:
- Подвеска может быть жесткой на неровностях
- Это седан, а не кроссовер
Honda внесла некоторые ощутимые изменения в новый Accord, например, отказалась от хваленого V6 и превратила гибрид в новую производительную модель. Но стремление обеспечить изысканность роскошного седана по доступной цене остается неизменным.
Лучший универсал: Subaru Outback
Плюсы:
- Надежное и комфортное управление
- Доступная цена
- Достаточно грузового пространства
Минусы:
- Нет варианта гибридной силовой установки
- Комплектация Wilderness значительно улучшает экономию топлива.
Многие производители пытаются соединить лучшее из управляемости обычного автомобиля и практичности во внедорожника, но немногим это удается по цене, которую могут себе позволить простые смертные. Subaru Outback является приятным исключением из правил.
Лучший доступный электромобиль: Hyundai Ioniq 5
Плюсы:
- Быстрая и комфортная езда
- Характерный стиль
- Сверхбыстрая технология зарядки E-GMP
Минусы:
- Авто могло бы иметь более спортивный тюнинг
- Выдвигающиеся странные дверные ручки
Hyundai Ioniq 5 – один из лучших электрокаров. Ездить на нем удивительно комфортно. Он предлагает одну из самых быстрых технологий зарядки на рынке благодаря платформе Hyundai E-GMP.
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