Лидируют универсалы и внедорожники: лучшие авто для владельцев собак
Выбирая авто, следует учитывать множество нюансов. Собаки являются самыми популярными домашними животными, поэтому вполне естественно, что лучший друг заслуживает путешествия с комфортом.
Эксперты обнародовали довольно интересный рейтинг, который точно пригодится владельцам собак. В этом списке специалисты обеспечили равномерное распределение между универсалами и внедорожниками, потому что оба варианта имеют свои преимущества. К примеру, универсалы, как правило, расположены ближе к земле, и четырехлапым будет легче забираться в салон, но внедорожники предлагают больше пространства.
Volkswagen Passat
- 690 л багажника с поднятыми сиденьями
- 1920 л пространства со сложенными сиденьями
- Хорошее соотношение цены и качества
- Эффективная гибридная модель от электросети
Volkswagen Passat – мега-просторый универсал и мечта многих владельцев собак. Passat предлагает много места в салоне. Благодаря широким задним дверям и легкодоступным креплениям ISOFIX установить детское кресло также не будет проблемой.
Kia EV9
- 333 л багажника
- 828 л со сложенным третьим рядом
- Большой электрический запас хода
- Хороший электрический внедорожник
Немногие электрические внедорожники могут выглядеть столь впечатляюще, как Kia EV9. Семиместный автомобиль идеально подходит для перевозки вашего четырехлапого друга. Собаке будет более чем достаточно места, чтобы расположиться комфортно. Помимо великолепной практичности, EV9 имеет всю необходимую оснастку и качественный двигатель.
Mercedes E-Class Estate
- 615 литров багажника с приподнятыми сиденьями
- 1830 литров со сложенными сиденьями
- Передовые технологии интерьера
Новый Mercedes E-Class – это действительно шикарный автомобиль представительского класса, и теперь он доступен как практичный универсал, так что ваша собака также оценит преимущества новинки.
Dacia Jogger
- 160 литров багажника с семью поднятыми сиденьями
- 700 литров со сложенным третьим рядом
- Огромный объем 2085 литров со всеми сложенными сиденьями
- Оптимальное соотношение цены и качества
Dacia Jogger – это бюджетный семиместный автомобиль, имеющий много преимуществ. Если убрать третий ряд сидений, появится пространство даже для самых больших догов. Очень немногие автомобили предлагают столько места за сравнительно небольшие деньги.
Skoda Enyaq
- 585 литров багажника с приподнятыми сиденьями
- 1710 литров со сложенными сиденьями
- Доступный практичный электрический внедорожник
- Великолепный запас хода
Skoda имеет давнюю репутацию невероятной практичности, и Enyaq является тому подтверждением.
Land Rover Defender
- 786-литровый багажник у модели 110
- 1094-литровый багажник у модели 130
- Более 2000 литров места для сидений в 130
- Большая проходимость
Хотите взять свою любимую собаку на прогулку по сельской местности? Что ж, Land Rover Defender – отличный вариант. Он имеет массивный багажник – если избегать трехдверной модели 90. Выберите 110 и вы получите надежный, качественный и просторный автомобиль.
Vauxhall Astra Sports Tourer
- 608 литров с приподнятыми сиденьями
- 1634 литра пространства
- Плагин-гибрид чуть менее вместительный
Последний Vauxhall Astra Sports Tourer предлагает стиль и качество. Полезный объем багажника составляет 608 литров с установленными задними сиденьями, а если их опустить, то он растет до значительных 1635 литров. Есть также множество вариантов питания. Astra доступна с бензиновыми двигателями, как гибрид, подключаемый от сети, и даже как чистый электромобиль.
Volkswagen ID Buzz
- Огромный объем багажника – 1121 литр.
- Просторный салон
- Стильный вид
Volkswagen ID Buzz действительно привлекает внимание благодаря своему причудливому стилю, но, что более важно, он также безумно просторный внутри. Автомобиль имеет огромный багажник объемом 1121 литр.
Hyundai Ioniq 5
- 527 литров в багажнике
- 1587 литров с опущенными задними сиденьями
- Почти 500 км от зарядки
Если вам нужен привлекательный электромобиль, но вы готовы пожертвовать пространством в обмен на больший запас хода, Hyundai Ioniq 5 – хороший вариант. Модель проезжает почти 500 км на одном заряде, и хотя ее багажник примерно вдвое меньше ID Buzz, он все равно должен быть достаточным для всех, кроме самых больших пород собак.
BMW M3 Touring
- 500 литров места для сидений
- 1510 литров с опущенными сиденьями
Покупка "собачьего" универсала мощностью 510 л.с. может показаться бессмысленной идеей, но BMW M3 Touring действительно имеет все предпосылки стать идеальным транспортным средством. Конечно, 500-литровый багажник не является самым большим среди существующих, но при этом нет борта для загрузки, и он все равно достаточно велик для большинства пород.
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