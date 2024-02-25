Лидируют универсалы и внедорожники: лучшие авто для владельцев собак

Выбирая авто, следует учитывать множество нюансов. Собаки являются самыми популярными домашними животными, поэтому вполне естественно, что лучший друг заслуживает путешествия с комфортом.

Эксперты обнародовали довольно интересный рейтинг, который точно пригодится владельцам собак. В этом списке специалисты обеспечили равномерное распределение между универсалами и внедорожниками, потому что оба варианта имеют свои преимущества. К примеру, универсалы, как правило, расположены ближе к земле, и четырехлапым будет легче забираться в салон, но внедорожники предлагают больше пространства.

Volkswagen Passat

690 л багажника с поднятыми сиденьями

1920 л пространства со сложенными сиденьями

Хорошее соотношение цены и качества

Эффективная гибридная модель от электросети

Volkswagen Passat – мега-просторый универсал и мечта многих владельцев собак. Passat предлагает много места в салоне. Благодаря широким задним дверям и легкодоступным креплениям ISOFIX установить детское кресло также не будет проблемой.

Kia EV9

333 л багажника

828 л со сложенным третьим рядом

Большой электрический запас хода

Хороший электрический внедорожник

Немногие электрические внедорожники могут выглядеть столь впечатляюще, как Kia EV9. Семиместный автомобиль идеально подходит для перевозки вашего четырехлапого друга. Собаке будет более чем достаточно места, чтобы расположиться комфортно. Помимо великолепной практичности, EV9 имеет всю необходимую оснастку и качественный двигатель.

Mercedes E-Class Estate

615 литров багажника с приподнятыми сиденьями

1830 литров со сложенными сиденьями

Передовые технологии интерьера

Новый Mercedes E-Class – это действительно шикарный автомобиль представительского класса, и теперь он доступен как практичный универсал, так что ваша собака также оценит преимущества новинки.

Dacia Jogger

160 литров багажника с семью поднятыми сиденьями

700 литров со сложенным третьим рядом

Огромный объем 2085 литров со всеми сложенными сиденьями

Оптимальное соотношение цены и качества

Dacia Jogger – это бюджетный семиместный автомобиль, имеющий много преимуществ. Если убрать третий ряд сидений, появится пространство даже для самых больших догов. Очень немногие автомобили предлагают столько места за сравнительно небольшие деньги.

Skoda Enyaq

585 литров багажника с приподнятыми сиденьями

1710 литров со сложенными сиденьями

Доступный практичный электрический внедорожник

Великолепный запас хода

Skoda имеет давнюю репутацию невероятной практичности, и Enyaq является тому подтверждением.

Land Rover Defender

786-литровый багажник у модели 110

1094-литровый багажник у модели 130

Более 2000 литров места для сидений в 130

Большая проходимость

Хотите взять свою любимую собаку на прогулку по сельской местности? Что ж, Land Rover Defender – отличный вариант. Он имеет массивный багажник – если избегать трехдверной модели 90. Выберите 110 и вы получите надежный, качественный и просторный автомобиль.

Vauxhall Astra Sports Tourer

608 литров с приподнятыми сиденьями

1634 литра пространства

Плагин-гибрид чуть менее вместительный

Последний Vauxhall Astra Sports Tourer предлагает стиль и качество. Полезный объем багажника составляет 608 литров с установленными задними сиденьями, а если их опустить, то он растет до значительных 1635 литров. Есть также множество вариантов питания. Astra доступна с бензиновыми двигателями, как гибрид, подключаемый от сети, и даже как чистый электромобиль.

Volkswagen ID Buzz

Огромный объем багажника – 1121 литр.

Просторный салон

Стильный вид

Volkswagen ID Buzz действительно привлекает внимание благодаря своему причудливому стилю, но, что более важно, он также безумно просторный внутри. Автомобиль имеет огромный багажник объемом 1121 литр.

Hyundai Ioniq 5

527 литров в багажнике

1587 литров с опущенными задними сиденьями

Почти 500 км от зарядки

Если вам нужен привлекательный электромобиль, но вы готовы пожертвовать пространством в обмен на больший запас хода, Hyundai Ioniq 5 – хороший вариант. Модель проезжает почти 500 км на одном заряде, и хотя ее багажник примерно вдвое меньше ID Buzz, он все равно должен быть достаточным для всех, кроме самых больших пород собак.

BMW M3 Touring

500 литров места для сидений

1510 литров с опущенными сиденьями

Покупка "собачьего" универсала мощностью 510 л.с. может показаться бессмысленной идеей, но BMW M3 Touring действительно имеет все предпосылки стать идеальным транспортным средством. Конечно, 500-литровый багажник не является самым большим среди существующих, но при этом нет борта для загрузки, и он все равно достаточно велик для большинства пород.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг надежных авто ценой до 12 тысяч долларов.

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