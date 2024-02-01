Лидируют недорогие бренды: какие авто и в каких количествах покупают украинцы
Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели, как всегда, отдают предпочтение недорогим брендам, которые предлагают доступные модели. В списке лидеров наиболее востребованных брендов изменений почти не произошло.
В январе 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Toyota (764 шт.);
- Renault (504 шт.);
- Volkswagen (476 шт.);
- Skoda (312 шт.);
- Nissan (188 шт.);
- Hyundai (177 шт.);
- Suzuki (160 шт.);
- Peugeot (159 шт.);
- Lexus (151 шт.);
- Mazda (149 шт.).
В лидерах – известные производители доступных машин. С первой по восьмую позиции включительно – производители в основном недорогих моделей. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.
Но из десятки лидеров рынка ушла BMW. Но появился другой премиальный бренд – Lexus. Абсолютным же бестселлером январского рынка новых машин в Украине оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. Продано 479 экземпляров.
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