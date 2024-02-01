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Лидируют недорогие бренды: какие авто и в каких количествах покупают украинцы

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Volkswagen T-Roc

Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели, как всегда, отдают предпочтение недорогим брендам, которые предлагают доступные модели. В списке лидеров наиболее востребованных брендов изменений почти не произошло.

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В январе 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Toyota (764 шт.);
  2. Renault (504 шт.);
  3. Volkswagen (476 шт.);
  4. Skoda (312 шт.);
  5. Nissan (188 шт.);
  6. Hyundai (177 шт.);
  7. Suzuki (160 шт.);
  8. Peugeot (159 шт.);
  9. Lexus (151 шт.);
  10. Mazda (149 шт.).
Toyota RAV4

В лидерах – известные производители доступных машин. С первой по восьмую позиции включительно – производители в основном недорогих моделей. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.

Но из десятки лидеров рынка ушла BMW. Но появился другой премиальный бренд – Lexus. Абсолютным же бестселлером январского рынка новых машин в Украине оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. Продано 479 экземпляров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом большом кроссовере Ford, который представили с мощными моторами и привлекательной ценой.