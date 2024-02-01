Лидируют недорогие бренды: какие авто и в каких количествах покупают украинцы

Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели, как всегда, отдают предпочтение недорогим брендам, которые предлагают доступные модели. В списке лидеров наиболее востребованных брендов изменений почти не произошло.

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В январе 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota (764 шт.); Renault (504 шт.); Volkswagen (476 шт.); Skoda (312 шт.); Nissan (188 шт.); Hyundai (177 шт.); Suzuki (160 шт.); Peugeot (159 шт.); Lexus (151 шт.); Mazda (149 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. С первой по восьмую позиции включительно – производители в основном недорогих моделей. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.

Но из десятки лидеров рынка ушла BMW. Но появился другой премиальный бренд – Lexus. Абсолютным же бестселлером январского рынка новых машин в Украине оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. Продано 479 экземпляров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом большом кроссовере Ford, который представили с мощными моторами и привлекательной ценой.