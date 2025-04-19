Куда можно продолжить движение по маршрутке: задачи по ПДД
Одной из наиболее распространенных ошибок при подготовке к экзамену по ПДД является неправильное толкование взаимодействия между дорожными знаками, светофорами и особыми условиями движения общественного транспорта. Сдавающиеся очевидными на первый взгляд ситуации часто содержат скрытые нюансы, и именно их понимание отличает внимательного водителя от того, кто действует "на автомате".
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, куда может повернуть водитель маршрутки.
Куда разрешается продолжить движение водителю маршрутки?
- Только направо;
- прямо и направо;
- прямо и налево;
- только налево;
- только прямо;
- все направления разрешаются.
Объяснение
На изображении есть перекресток, к которому подъехала маршрутка. Здесь водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. Первое, на что следует обращать внимание – это, конечно, светофор. Он позволяет водителю продолжать движение.
Но есть и запретный знак. Включенный светофор отменяет только действия приоритетных знаков, а знак – 3.22 "Поворот направо запрещен". Его действие не распространяется на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам. Выходит, что справа водитель маршрутки повернуть может – как и проехать прямо.
Но обратите внимание, что дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении, и водитель маршрутки подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе. Откуда поворот налево, как и разворот, ему запрещается в соответствии с требованиями пункта 10.4 ПДД.
Итак, водитель маршрутки может проехать прямо или повернуть направо. Но для поворота, конечно, ему нужно включить соответствующий правый показатель поворота. Поворот налево – запрещается.
Правильный ответ
Правильный ответ – 2. Водитель может повернуть прямо и справа.
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- пройдите задачу на знание знаков, регулирующих поворот налево ;
- найдите нарушителя правил дорожного движения;
- или определите, как правильно выполнять разворот.
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