Куда можно продолжить движение по маршрутке: задачи по ПДД

Одной из наиболее распространенных ошибок при подготовке к экзамену по ПДД является неправильное толкование взаимодействия между дорожными знаками, светофорами и особыми условиями движения общественного транспорта. Сдавающиеся очевидными на первый взгляд ситуации часто содержат скрытые нюансы, и именно их понимание отличает внимательного водителя от того, кто действует "на автомате".

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, куда может повернуть водитель маршрутки.

Куда разрешается продолжить движение водителю маршрутки?

Только направо; прямо и направо; прямо и налево; только налево; только прямо; все направления разрешаются.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехала маршрутка. Здесь водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. Первое, на что следует обращать внимание – это, конечно, светофор. Он позволяет водителю продолжать движение.

Но есть и запретный знак. Включенный светофор отменяет только действия приоритетных знаков, а знак – 3.22 "Поворот направо запрещен". Его действие не распространяется на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам. Выходит, что справа водитель маршрутки повернуть может – как и проехать прямо.

Но обратите внимание, что дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении, и водитель маршрутки подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе. Откуда поворот налево, как и разворот, ему запрещается в соответствии с требованиями пункта 10.4 ПДД.

Итак, водитель маршрутки может проехать прямо или повернуть направо. Но для поворота, конечно, ему нужно включить соответствующий правый показатель поворота. Поворот налево – запрещается.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Водитель может повернуть прямо и справа.

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