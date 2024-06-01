Кто проедет перекресток последним? Задания на знание ПДД

Водители ежедневно сталкиваются с разнообразными ситуациями, требующими знаний и быстрых решений. Одной из самых распространенных и сложных из них является проезд перекрестков.

Залог безопасности на дорогах – это знание и соблюдение ПДД. Проверьте свое понимание правил с помощью интересной задачи от auto_pdr.ua.

Кто из водителей проедет перекресток последним?

А. Водитель синего автомобиля;

Б. Водитель зеленого автомобиля;

В. Водитель оранжевого автомобиля;

Х. Водитель красного автомобиля.

Для начала обратите внимание на знаки приоритета, а именно на 2.3 Главная дорога и 2.1 Дать дорогу.

Знак 2.3 Главная дорога, на которой изображен желтый ромб, дает право первоочередного проезда на нерегулируемых перекрестках. А треугольный знак 2.1 Дать дорогу обязывает видящих водителей дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к перекрестку по главным дорогам.

Поэтому, поскольку водитель красного и зеленого автомобиля находятся на главных дорогах, они имеют преимущество перед другими транспортными средствами согласно правилу 16.11.

Чтобы определить, кто должен пересечь перекресток первым, следует обратиться к правилу 16.12, также известному, как правило, препятствия справа.

16.12 На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Поскольку водители оранжевого и синего автомобиля также находятся на равнозначных дорогах, но на второстепенных, они тоже будут руководствоваться правилом правой руки.

Правильный ответ

Итак, первым перекресток пересечет водитель красного авто, поскольку находится на главной дороге и справа от зеленого авто. Вторым перекресток оставит водитель зеленого авто, третьим – синее авто, а последним – оранжевое авто. Поэтому правильный ответ В.

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