Кто не нарушает ПДД? Хитрая задача для водителей

ПДД является основой безопасности на дороге. Их соблюдение является ключевым для предотвращения аварий, обеспечения порядка на дорогах и создания безопасных условий для всех участников движения

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Реальность современных дорог показывает, что, несмотря на благие намерения, даже опытные водители могут время от времени нечаянно нарушать ПДД. Чтобы минимизировать такие ситуации, auto_pdr.ua поделился тестовой задачей, которая напомнит некоторые важные правила.

Кто из водителей не нарушает правила в этой ситуации?

А. Зеленый и желтый автомобиль;

Б. Зеленый, красный и желтый автомобиль;

В. Желтый и синий автомобиль;

Г. Никто не нарушает.

Для начала необходимо рассмотреть значения дорожных знаков, которые есть на изображении. Для красного и зеленого автомобиля действует знак 2.3.

Он предоставляет им право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков, то есть таких, где нет светофоров или регулировщика.

Также на изображении есть знак 5.32.3 Тупик, не запрещающий поворот и 3.23 Поворот налево запрещен. Последний запрещает поворот налево, но при этом позволяет совершать разворот.

Учитывая это, можно сделать вывод, что зеленому автомобилю разрешено поворачивать направо, а красному – разворачиваться. Поэтому они могут беспрепятственно двигаться по указанным траекториям.

Теперь следует рассмотреть траектории синего и желтого автомобилей. Чтобы определить, в каких направлениях они могут двигаться, следует упомянуть правило 10.4.

10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении

То есть водитель желтого авто может совершить поворот, а водитель синего нет, поскольку находится не на крайней полосе.

Правильный ответ

Поскольку все автомобили, кроме синего, могут двигаться по запланированным траекториям без нарушения правил, правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было определить, кто из водителей сможет без нарушения выполнить задуманный поворот.

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