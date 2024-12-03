Какой знак полностью запрещает движение всех транспортных средств: тест по ПДД

Запретные знаки – очень важная группа знаков дорожного движения. Согласно ПДД, они вводят разного рода ограничения движения, чтобы сделать его более безопасным. Но хорошо ли вы их помните?

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В Telegram-канале "За! Правилами" появился тест, который проверит вас на соответствующие знания. Посмотрите на три предложенных вам знака и скажите, какое из них полностью запрещает движение всех транспортных средств?

Вариантов ответа есть 3. Выберите из них тот, который считаете правильным:

знак 1; знак 2; знак 3.

Рассмотрим знаки поподробнее. Под номером 1 мы видим знаменитый "кирпич". Он запрещает въезд на определенный участок всех транспортных средств, но делает это с целью сделать более безопасным движение других ТС на этом участке – перекрывает въезд во встречный поток, отделяет въезд и выезд с площадок, предотвращает столкновения с транспортом, который движется по отдельной полосе и т.д. А значит знак 3.21 не столько запрещает движение полностью, сколько разграничивает его потоки.

Вторым мы видим знак 3.43 "Опасность". Это временный знак, устанавливаемый на месте дорожно-транспортных происшествий, аварий, проявлений стихийного бедствия и в зонах с любой другой опасностью для движения. Этот знак запрещает движение всех пользователей дорог, улиц или железнодорожных переездов.

Третьим на рисунке идет знак 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает движение всех транспортных средств в случаях, когда начало пешеходной зоны обозначено знаком или дорога находится в аварийном состоянии и непригодна для движения транспортных средств. Однако действие этого знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам; на водителей с инвалидностью и водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью; на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в закрытой знаком зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне.

Таким образом, полный запрет на любое движение всех транспортных средств вводит только знак "Опасность". Правильным является второй вариант ответа.

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