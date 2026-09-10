Кто нарушит правила? Непростая задача по ПДД

Дорожные знаки могут казаться вполне понятными, однако дополнительные таблички и информационные обозначения нередко полностью меняют ситуацию. Именно поэтому в таких задачах легко ошибиться, даже если водитель хорошо знает основные правила.

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Попробуйте внимательно оценить ситуацию на перекрестке. Белый легковой автомобиль собирается ехать прямо, а водитель красного грузовика – повернуть направо. Водитель какого автомобиля нарушит правила, если продолжит движение в задуманном направлении?

Водитель какого автомобиля нарушит правила, если продолжит движение в задуманном направлении?

Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

Объяснение

Прежде всего обратим внимание на грузовик. Перед поворотом направо его водитель занял крайнее правое положение на проезжей части, то есть с этой точки зрения действует правильно.

Однако главную роль в задаче играют дорожные знаки.

Перед перекрёстком установлен знак 3.21 "Въезд запрещен". Сам по себе он запрещает въезд транспортных средств в соответствующем направлении.

Однако под ним размещена табличка 7.5.1 "Тип транспортного средства", которая указывает, что действие знака распространяется именно на грузовые автомобили с допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Следовательно, на водителя белого легкового автомобиля этот запрет не распространяется. Он может продолжить движение прямо.

А как насчёт грузовика? Рядом установлен ещё один знак с изображением грузового автомобиля и стрелкой влево. Его можно ошибочно воспринять как требование обязательно повернуть налево.

На самом деле это знак 5.31.3 "Направление движения для грузовых автомобилей". Он относится к информационно-указательным знакам и лишь рекомендует направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. То есть знак советует водителю грузовика повернуть налево, но не запрещает ему повернуть направо.

Правильный ответ

Вариант №4 — оба водителя не нарушат правила.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке.

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