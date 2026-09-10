Кто нарушит правила? Непростая задача по ПДД
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Дорожные знаки могут казаться вполне понятными, однако дополнительные таблички и информационные обозначения нередко полностью меняют ситуацию. Именно поэтому в таких задачах легко ошибиться, даже если водитель хорошо знает основные правила.
Попробуйте внимательно оценить ситуацию на перекрестке. Белый легковой автомобиль собирается ехать прямо, а водитель красного грузовика – повернуть направо. Водитель какого автомобиля нарушит правила, если продолжит движение в задуманном направлении?
Водитель какого автомобиля нарушит правила, если продолжит движение в задуманном направлении?
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель грузового автомобиля.
- Оба водителя нарушат правила.
- Оба водителя не нарушат правила.
Объяснение
Прежде всего обратим внимание на грузовик. Перед поворотом направо его водитель занял крайнее правое положение на проезжей части, то есть с этой точки зрения действует правильно.
Однако главную роль в задаче играют дорожные знаки.
Перед перекрёстком установлен знак 3.21 "Въезд запрещен". Сам по себе он запрещает въезд транспортных средств в соответствующем направлении.
Однако под ним размещена табличка 7.5.1 "Тип транспортного средства", которая указывает, что действие знака распространяется именно на грузовые автомобили с допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Следовательно, на водителя белого легкового автомобиля этот запрет не распространяется. Он может продолжить движение прямо.
А как насчёт грузовика? Рядом установлен ещё один знак с изображением грузового автомобиля и стрелкой влево. Его можно ошибочно воспринять как требование обязательно повернуть налево.
На самом деле это знак 5.31.3 "Направление движения для грузовых автомобилей". Он относится к информационно-указательным знакам и лишь рекомендует направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. То есть знак советует водителю грузовика повернуть налево, но не запрещает ему повернуть направо.
Правильный ответ
Вариант №4 — оба водителя не нарушат правила.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке.
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