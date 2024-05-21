Кто нарушил правила? Хитрая задача по ПДД с видео
Подавляющее большинство аварий на дорогах происходят тогда, когда водители не знают или сознательно игнорируют ПДД. Поэтому все участники дорожного движения должны быть внимательными и уметь реагировать в нетипичных ситуациях.
Круговые перекрестки, как правило, вызывают немало вопросов даже у водителей, которые добросовестно учили все правила. Аuto_pdr.ua поделились задачей, которая поможет вам лучше понять, как правильно выезжать с таких участков дороги.
Кто из водителей нарушит правила при совершении поворота?
- А. Водитель белого автомобиля;
- Б. Водитель зеленого автомобиля;
- В. Ни один из водителей не нарушит правила;
- Г. Оба водителя нарушат правила.
При выезде с перекрестка необходимо двигаться таким образом, чтобы ни в коем случае не оказаться на встречной полосе движения. Кроме того, в случае поворота направо водителям следует придерживаться правого края проезжей части. Об этом свидетельствует правило 10.5.
Также в этом правиле говорится, что водители имеют право выезжать с перекрестка, где организовано круговое движение, из любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и этот маневр не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.
Согласно задаче, ни водитель белого, ни водитель зеленого автомобилей не создают друг для друга препятствия, а также не выезжают на встречные полосы.
Следовательно, правильный ответ В. Ни один из водителей не нарушит правила.
Также помните:
- Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу;
- Перед тем, как изменить траекторию движения, необходимо предупредить об этом с помощью поворотников.
Соблюдение этих правил будет обеспечивать безопасность для всех участников дорожного движения.
Также OBOZ.UA публиковал задачу о ДТП при проезде перекрестка с поворотом налево.
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