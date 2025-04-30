Кто должен дать дорогу? Запутанная ситуация из ПДД

Уступать дорогу во время движения – это не просто жест вежливости, это залог безопасности водителей и пешеходов. А принципы, по которым автолюбители должны пропускать друг друга, регулируются требованиями ПДД.

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Проверить, как хорошо вы в них ориентируетесь, поможет тест от YouTube-канала "За! Правилами". Вам предлагается определить, кто из водителей должен уступить дорогу в заданной ситуации.

На картинке с заданием мы видим перекресток, на котором желтый автомобиль выполняет разворот, а синий поворачивает налево. Варианты ответа здесь таковы:

должен уступить водитель синего автомобиля; должен уступить водитель желтого автомобиля.

Первое, на что нужно здесь обратить внимание, это зеленый сигнал светофора, позволяющий обоим водителям выполнить запланированные ими маневры. Также заметим, что на обеих машинах включены соответствующие указатели поворота.

А дальше разбирать ситуацию нужно в соответствии с пунктом 10.4 действующих ПДД. В нем, в частности, говорится, что водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.

Таким образом, водитель желтого авто, уже начавший выполнять упомянутый маневр, получает приоритет перед синей машиной. Он должен дать своему визаву завершить движение в указанном направлении. А значит правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было развести на участке дороги два авто и велосипедиста. Задача оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд.

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