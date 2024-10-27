С какой скоростью разрешено движение водителям? Задания по ПДД с дорожным знаком

Много ДТП происходит из-за превышения допустимой скорости и пренебрежения правилами дорожного движения. При выборе безопасной скорости водитель должен учитывать дорожную ситуацию, особенности груза и состояние транспортного средства.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, с какой скоростью разрешено движение водителям?

С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителям?

Водителю белого – не более 30 км/ч, синего – не более 50 км/ч; Белого – не более 50 км/ч, синего – не более 20 км/ч; Белого – не более 60 км/ч, синего – не более 20 км/ч; Обоим водителям – не более 50 км/ч.

Объяснение

Пункт 12.4 ПДД устанавливает, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

В жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Напомним, что вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью:

а) автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч;

б) транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, – не более 70 км/ч;

в) грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч;

г) автобусам (за исключением микроавтобусов) – не более 90 км/ч;

ґ) другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 – не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжей частью, отделенные друг от друга разделительной полосой – не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах – не более 90 км/ч.

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – скорость белого авто должна быть не более 50 км/ч, а синего – не более 20 км/ч

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