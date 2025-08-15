Кто должен дать дорогу? Тест по ПДД с неочевидным ответом

Знать, когда нужно уступить дорогу, критически важно для любого водителя. Для этого важно на зубок помнить все соответствующие требования ПДД.

А как у вас с этим? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос этого теста звучит так: водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в этой ситуации?

На картинке, которая задает условия задачи, мы видим перекресток, на котором встретились грузовик и легковушка. Грузовик едет через пересечение дорог прямо, тогда как водитель легковушки указывает на намерение повернуть направо. Вариантов ответа, кто из них должен уступить дорогу, всего два:

водитель желтого легкового автомобиля; водитель грузового автомобиля.

Светофоров на этом перекрестке нет. Равно как и каких-либо знаков. А значит мы имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог. Обычно водители разъезжаются на таких по правилу препятствия справа. В таком случае преимущество должно быть на стороне желтой легковушки.

Но конкретно в этой ситуации есть еще один нюанс, который может существенно повлиять на решение задачи. Грузовик, который едет через перекресток, движется с включенным проблесковым маячком. Таким образом водитель обращает внимание на свое ТС. Однако конкретно этот маячок, согласно пункту 3.6 действующих ПДД, не дает ему преимущества, ведь это сигнал оранжевого цвета – он не обеспечивает водителю особый приоритет на дороге.

Таким образом, водители все же должны руководствоваться правилом препятствия справа. Уступить дорогу должен водитель грузового авто. Правильным является второй вариант ответа.

