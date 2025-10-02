Кому надо дать дорогу? Тест на знание ПДД

Безупречное знание правил дорожного движения (ПДД) является основой безопасности на дорогах. Особенно важно четко понимать правила проезда перекрестков, поскольку именно они являются местами повышенного риска и потенциальных конфликтов. Неправильно определенный приоритет движения может привести к аварийным ситуациям.

Видео дня

Для проверки навыков быстрого принятия решений на канале "По правилам" предложили водителям сложный тест.

В ситуации, представленной в тесте, на нерегулируемом перекрестке встретились четыре транспортных средства: желтый и синий трамваи, красный и зеленый автомобили.

Тест по ПДД о проезде перекрестков

Трамваи и красный автомобиль движутся прямо, а зеленый автомобиль поворачивает налево. На перекрестке установлены знаки, регулирующие приоритет: "Главная дорога" (2.3) и "Направление главной дороги" (7.8).

Варианты ответов:

Уступить дорогу трамваям Только желтому трамваю Только синему трамваю Желтому трамваю и красному автомобилю Должен дать дорогу всем Не должен давать дорогу никому.

Согласно знакам по главной дороге движутся все, кроме синего трамвая. Это сразу определяет, что водитель синего трамвая имеет наименьший приоритет и проедет перекресток последним.

Водители желтого трамвая, красного и зеленого автомобилей находятся на равнозначных дорогах. Здесь в силе правило преимущества трамвая: на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество движения независимо от направления, в котором он движется. Соответственно, желтый трамвай проедет первым.

Далее рассматриваем движение красного и зеленого автомобилей, которые находятся на равнозначной дороге, и водитель зеленого авто поворачивает налево. Здесь действует правило препятствия справа (или пункт 16.12 ПДД): водитель зеленого автомобиля, поворачивая налево, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся с правой стороны прямо или поворачивающим направо. Водитель красного автомобиля не имеет преимущества перед зеленым. Наоборот, красный автомобиль, движущийся прямо, имеет преимущество перед зеленым, который поворачивает.

В предоставленном решении указано, что красный автомобиль обязан уступить зеленому, что является неправильным толкованием ПДД, поскольку поворот налево требует уступить встречным, которые движутся прямо или направо. Однако согласно предоставленному решению, водитель зеленого автомобиля должен уступить дорогу только желтому трамваю.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, по логике теста, водитель зеленого автомобиля обязан уступить дорогу только желтому трамваю, а затем проехать, поскольку имеет преимущество перед красным (согласно ошибочному толкованию в тексте). Правильный ответ, согласно источнику, — вариант 2: водитель должен уступить дорогу только желтому трамваю.

OBOZ.UA предлагает проверить знания по ПДД еще с помощью одного теста о водителе-нарушителе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.