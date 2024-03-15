Кому можно ехать на этот сигнал регулятора: непростая задача по ПДД

Передвигаясь по дорогам города, движение по которым повсеместно регулируют светофоры, легко забыть такую важную часть ПДД, как объяснение жестов регулировщика. Поэтому важно время от времени напоминать их себе.

Именно на эту тему опубликовал тест телеграм-канал "А ты знаешь ПДД?". Каждому, кто захочет его пройти, придется вспомнить эти жесты и разрешить дорожную ситуацию так, чтобы никто из участников не нарушил правила.

Итак, на картинке-задании мы видим перекресток с регулировщиком, к которому с разных сторон подъезжают четыре автомобиля: черный, желтый, синий и зеленый. Регулировщик стоит боком к желтой и синей машине и держит правую руку вытянутой перед собой. Рукой он указывает в сторону зеленого авто, к черному, соответственно, развернулся спиной. Каким автомобилям разрешает движение этот жест?

Вариантов ответа предлагается четыре:

движение разрешено зеленому, синему и желтому автомобилям; двигаться могут желтый и зеленый автомобиль; продолжать ехать имеют право черная и зеленая машины; только желтый автомобиль может продолжить движение.

Постарайтесь вспомнить значение жестов и сформулировать для себя правильный ответ. А после этого переходите к разъяснению и правильному ответу.

Разъяснение ситуации

Чтобы понять изображенный в задаче сигнал регулировщика, следует вспомнить пункт 8.8 действующих Правил дорожного движения. Он определяет сигналы регулировщика, как положение его корпуса, а также жесты руками, включая жезл или диск с красным световозвращателем. Согласно подпункту б, ситуация, в которой регулировщик стоит, вытянув правую руку вперед, означает:

с левой стороны — разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и со спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Следовательно, желтый автомобиль, согласно условиям задачи, может продолжить движение прямо, зеленый – повернуть направо, а другим транспортным средствам движение запрещено.

Правильный ответ

Таким образом, правильным вариантом ответа является второй. Двигаться в такой ситуации могут желтый и зеленый автомобили.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу с регулировщиком, который стоит, расставив руки в разные стороны.

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