Какие авто имеют среднюю цену, но выглядят значительно дороже: фото

Рынок автомобилей предлагает широкий спектр моделей на любой вкус и бюджет. Однако, не все автомобили, имеющие среднюю цену, выглядят соответственно.

Некоторые автомобили, благодаря своему дизайну и характеристикам, могут легко сразиться даже с люксовым сегментом. GO рассказал о трех моделях, которые ничем не хуже дорогих транспортных средств.

Toyota Crown

Как правило, бренд Toyota не считается люксовым и дорогим брендом. Однако Toyota Crown поразит вас своим современным дизайном, эффективностью и мощностью.

Кроме того, благодаря таким функциям, как подогрев передних сидений, 12,3-дюймовый мультиинформационный дисплей и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, эта модель создает впечатление действительно дорогого автомобиля.

Toyota Venza

Водители, предпочитающие бренд Toyota, выделяют среди прочих одну из последних моделей – Toyota Venza. Этот автомобиль даже сравнивают с полностью оснащенным Lexus RX.

Этот двухрядный гибридный внедорожник имеет расширенные функции, включающие фиксированную панорамную крышу Star Gaze, аудиосистему JBL с девятью динамиками.

Mazda CX-90

Этот внедорожник-кроссовер с дополнительным третьим рядом сидений вмещает до восьми человек и выдает 280 лошадиных сил от 3,3-литрового двигателя Turbo Inline 6.

Салон Mazda CX-90 украшен первоклассными материалами. Единственное чего не хватает этому автомобилю для того, чтобы ничем не отличаться от невероятно дорогих и роскошных моделей – это пневматическая подвеска и массажные сиденья.

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