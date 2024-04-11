Kia дала имя своему новому практичному и недорогому внедорожнику. Фото

Долгожданный пикап Kia Tasman готовят к премьере. Этот недорогой и практичный внедорожник с большим багажником должен понравиться покупателям в разных странах. Автопроизводитель уже официально подтвердил название модели.

Большой внедорожник Kia Tasman пока держат в секрете, а дизайн не раскрывают. Но хотя бы появилась официальная информация о названии пикапа – он действительно будет называться Tasman. Об этом стало известно Motor1.

Автомобиль долгое время проходит дорожные испытания. Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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