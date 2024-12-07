Какой знак действует только на той стороне дороги? Задания по ПДД

Знание дорожных знаков – залог безопасного движения на дороге. Важно помнить, что знаки имеют приоритет над разметкой. Они делятся на разные категории и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какой знак действует на той стороне дороги, где стоит.

Действие какого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлена?

Знака 2;

Знаков 1 и 3;

Знака 1;

Знаков 3 и 2;

Знака 3;

Все изображенные знаки.

Объяснение

Статья 8.2-1 определяет, что дорожные знаки должны размещаться таким образом, чтобы они были хорошо видны участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток. При этом дорожные знаки не должны быть закрыты полностью или частично от участников дорожного движения какими-либо препятствиями.

Дорожные знаки должны быть видны на расстоянии не менее 100 м по направлению движения и размещены не выше 6 м над уровнем проезжей части.

Дорожные знаки устанавливаются по обе стороны дороги на той стороне, что соответствует направлению движения. Для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленный по обе стороны дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги (в случае, когда для движения во встречном направлении есть не более двух полос) .

Действие всех изображенных знаков распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Знак 1 – 3.35 "Стоянка запрещена". Запрещается стоянка всех транспортных средств.

Знак 2 – 3.9 "Движение пешеходов запрещено".

Знак 3 – 3.34 "Остановка запрещена". Запрещается остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза).

Правильный ответ

Правильный ответ 6 – действие всех знаков распространяется только на ту сторону дороги, на которой они находятся.

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