Где устанавливается этот дорожный знак? Тест на знание ПДД

Дорожные знаки – одна из важнейших тем для всех, кто изучает ПДД. Они помогают сориентироваться во множестве сложных ситуаций и избежать опасности на дороге.

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Но хорошо ли вы помните все знаки? Тест, опубликованный Telegram-каналом "А ты знаешь ПДД?" поможет себя проверить. Все, что вам нужно, это точно ответить, где устанавливается предложенный в задании дорожный знак.

Поскольку это тест, то есть здесь и варианты ответов на задание. Их четыре. Итак, нарисованный на изображении знак устанавливается перед:

местом выполнения дорожных работ; железнодорожным переездом без шлагбаума; железнодорожным переездом со шлагбаумом; местом пересечения дороги с трамвайной колеей.

Знак, расположенный в красном треугольнике на белом фоне, является предупредительным и указывает на потенциальную опасность впереди на дороге. Конкретно в этом случае речь идет о знаке 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом".

Согласно действующим ПДД, такие знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах – на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. При необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на дополнительной табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта". Вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка".

Следовательно, правильным вариантом ответа здесь является третий. Такой знак устанавливают перед железнодорожным переездом, оборудованным шлагбаумом.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить общее у двух разных дорожных знаков.

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