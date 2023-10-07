Какие китайские авто самые лучшие: топ-5 лидеров

Китайские модели авто являются одними из самых лучших на современном рынке. Они обладают умеренной ценой, надежными техническими характеристиками, удобным салоном и легкостью в управлении.

Издание Autocar опубликовало список лучших китайских автомобилей. Современный дизайн и много полезных функций вас приятно удивят.

MG 4

Это электромобиль, имеющий 168 лошадиных сил, автоматическую коробку передач и задний привод. MG 4 разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды, а максимальная скорость – 250 км/ч. Удобный и просторный салон вмещает до пяти взрослых.

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Xpeng P7

Этот седан представлен в разных моделях с задним или полным приводом. Авто имеет 430 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч. Запас хода – 562 километра. Также седан имеет системы предупреждения о выезде из полосы движения и четыре подушки безопасности.

BYD Atto 3

Этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, электрический запас хода – 420 км и имеет передний привод. Просторный и удобный салон вмещает пять взрослых.

Airways U5

Авто имеет 204 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч. Просторный салон вмещает пять взрослых людей.

BYD Dolphin

Машина имеет современный и продуманный до мельчайших деталей дизайн и передний привод. Максимальная скорость – 150 км/ч. BYD Dolphin также имитирует звук двигателя при низкой скорости движения для предупреждения пешеходов.

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