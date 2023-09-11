Какие доступные автомобили с пробегом лучше не покупать – принесут много проблем

Не всегда низкая цена должна быть решающим фактором при покупке автомобиля с пробегом. От этих моделей из списка доступных б/у машин эксперты рекомендуют отказаться – эти транспортные средства имеют много проблем с надежностью.

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Антирейтинг опубликовали специалисты What Car. Они проверили вторичный рынок автомобилей возрастом от 6 до 20 лет и определили список худших бензиновых моделей, которыми недовольны владельцы.

Самые ненадежные бензиновые б/у авто:

Opel Astra (2009-2015 гг.); Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 гг.); Nissan Qashqai (2014-2021 гг.); Nissan Micra (2010-2016 гг.); Skoda Octavia (2004-2013 гг.); Mini Cooper (2007-2014 гг.).

Антирейтинг возглавил Opel Astra позапрошлого поколения. Основные жалобы владельцев приходятся на частые поломки двигателей и кондиционера.

Есть в списке худших такие бестселлеры, как Skoda Octavia – также позапрошлой генерации. Нарекания вызывают детали подвески и электроника. Вдобавок именно бензиновые моторы оказались менее надежными в сравнении с дизельными.

На последнем месте (в данном случае не худшем) – Mini Cooper. Поломки двигателей и электроники – обычное дело по мнению специалистов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых надежных и недорогих б/у авто на рынке.