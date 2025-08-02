Как разъехаться на перекрестке? Тест на знание ПДД

Соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) — это не просто формальность, а жизненная необходимость, которая обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. Особенно важно в совершенстве знать правила проезда перекрестков, ведь именно эти участки дорог являются местами повышенной опасности, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.

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Неправильное понимание приоритета проезда может привести к столкновениям, травмам и даже гибели людей. Знание нюансов проезда перекрестков с трамвайными путями является критически важным, ведь трамваи имеют свои специфические правила преимущества, которые часто путают водителей. Именно поэтому важно регулярно проверять свои знания ПДД, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

На YouTube-канале "По правилам" был предложен новый тест на знание ПДД, посвященный правильному разъезду на перекрестке.

Тест по ПДД проезд перекрестка с трамвайными путями

Участникам предложили разобраться в сложной ситуации, где к регулируемому перекрестку со светофорами одновременно подъехали три транспортных средства: красный автомобиль, синий автомобиль и желтый трамвай. Задание заключалось в определении правильного порядка проезда, выбирая один из шести предложенных вариантов:

Трамвай, красное авто, синее авто Трамвай, синее авто, красное авто Синяя машина, красная машина, трамвай Синее авто, трамвай, красное авто Красная машина, синяя машина, трамвай Красное авто, трамвай, синий автомобиль.

Согласно условиям задачи, красный и синий автомобили двигались на зеленый сигнал светофора, который разрешал им движение во всех направлениях. Трамвай же, хоть и имел красный сигнал, но включенную зеленую стрелку в дополнительной секции, позволявшую ему движение прямо. На первый взгляд, многие могли бы предположить, что трамвай имеет безусловное преимущество. Однако как оказалось, ситуация была не такой простой и требовала детального анализа пунктов ПДД.

Ключевым моментом для решения задачи стал пункт 16.9 Правил дорожного движения. В нем четко указано, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Это означает, что, несмотря на общее преимущество трамвая, в данной конкретной ситуации водитель трамвая должен был уступить дорогу автомобилям.

После того как был выяснен приоритет трамвая, оставалось определить порядок проезда между двумя автомобилями. Согласно ПДД, при повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо. Соответственно, красный автомобиль, который двигался прямо, имел преимущество перед синим автомобилем.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, правильный порядок разъезда на этом перекрестке оказался следующим: первым проезжает красный автомобиль, за ним синий автомобиль, и только потом трамвай.

Поздравляем всех, кто выбрал пятый вариант ответа – ваши знания ПДД на высоте!

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