УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как понять, что в авто вышла из строя турбина: признаки

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
525
Как понять, что в авто вышла из строя турбина: признаки

Важно обращать внимание на малейшие неисправности транспортного средства – это поможет избежать серьезных поломок и аварийных ситуаций на дорогах. Если вы заметили, что автомобиль начал медленно набирать скорость, а из выхлопной трубы идет дым – стоит бить тревогу.

Подобные признаки могут указывать на поврежденную турбину. Эксперты рассказали, как понять, что в авто вышла из строя турбина.

Совет 1

Есть несколько признаков, по которым можно определить серьезность проблемы. Правильная диагностика поможет поскорее исправить причину неисправности. Прежде всего, прислушивайтесь к звуку турбины: если она работает тихо и не издает странных звуков, то все в порядке. Шум, треск или свист указывают на неисправности.

Совет 2

Проверьте моторное масло. Некачественное масло или его недостаточное количество могут стать причиной проблем с турбиной. Эксперты советуют регулярно проверять уровень и качество масла и заменять его вовремя в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Совет 3

Проверьте мощность двигателя. Турбокомпрессор предназначен для повышения эффективности двигателя. Если автомобиль стал менее мощным или работает не столь эффективно, это может быть признаком проблем с турбиной.

Совет 4

Следует также обратить внимание на цвет дыма, выходящего из выхлопной трубы. Чрезмерное задымление – явный признак неисправности турбины. Черный, синий или белый дым – повод немедленно обратиться к специалистам. Причиной черного дыма может быть несгоревшее топливо, синий дым связывают со сгоревшим маслом, а белый – с избыточным количеством воды в выхлопных газах.

Полезные советы

Автоэксперты дали полезные советы по уходу за турбинным двигателем.

  • Во избежание быстрого износа турбины запускайте двигатель только после его прогрева.
  • Не следует сразу выключать двигатель после долгой поездки. Лучше сначала его охладить во избежание кипения масла в турбокомпрессоре.
  • Уровень и качество масла нужно проверять регулярно, ведь старое масло может повредить турбину.
  • Загрязненные фильтры – еще одна причина поломок, поэтому тщательно отслеживайте их состояние.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 самых распространенных поломках в автомобиле, первые признаки которых часто игнорируют.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.