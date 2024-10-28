Jeep рассекретил новый вариант своей самой дешевой модели

Компактный кроссовер Jeep Avenger, который является самой дешевой моделью американского бренда, получил новый вариант со стильным дизайном и особым оснащением. Машину подготовили совместно с производителем одежды The North Face.

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Детали сообщает Carscoops. Новый Jeep Avenger 4xe The North Face Edition получил особый стилистический пакет. Автомобиль доступен в цветах кузова Storm, Volcano или Snow с контрастными желтыми акцентами Summit Gold. В салоне Jeep Avenger появилась отделка в стиле пуховиков The North Face.

Кроме того, в интерьере можно найти новые декоративные панели, эластичные материалы отделки, памятные шильдики спецверсии и специальные напольные коврики.

Особый кроссовер выпустят в количестве 4806 единиц в честь метровой высоты горы Монблан. Компактный кроссовер получил гибридную силовую установку с ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод. Отдача – 134 л.с.

Есть и другие изменения. Очевидно, что новый Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто".

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