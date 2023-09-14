Honda создала электрический чемодан с запасом хода 19 км по цене iPhone. Фото

Компания Honda показала чемодан, который может трансформироваться в электрический мопед Motocompacto для одного человека. Запас хода скромный, зато цена как у нового iPhone 15.

О необычной новинке сообщает Jalopnik. В движение электромобиль Honda Motocompacto приводит мотор мощностью 0,67 л.с. Его хватает для разгона до 24 км/ч.

Компактные размеры в сложенном состоянии и рукоятка в теории позволяют носить электрический мопед Honda Motocompacto с собой – как чемодан. Однако его вес составляет без малого 19 кг. Это не так мало.

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С другой стороны, компактность позволяет легко и быстро погружать электромопед в багажник автомобиля и выгружать его оттуда. Тем более что Motocompacto не получится использовать как основное транспортное средство. Этому препятствует не только конструкция, но и небольшой запас хода в 19 км.

В любом случае, новинка Honda все равно лидирует по этому показателю среди всех чемоданов. Цена Honda Motocompacto – всего 995 долларов. В среднем столько стоит смартфон новой линейки iPhone 15.

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