Грузоподъемность до 2 тонн: недорогой украинский автомобиль удивил способностями

Новый недорогой украинский автомобиль MeGoElectric Courier удивил способностями. Электрический грузовик мало весит, при этом способен перевозить тяжелые грузы. Вдобавок стоит машина немного.

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По информации Auto-Consulting, цена MeGoElectric Courier 2024 года составляет 7000-8000 евро (до 370 000 грн по актуальному курсу). Транспортное средство создали в Николаеве.

Сообщается, что это внутренняя разработка компании, и зарубежных комплектующих в конструкции не много. Интересно, что при собственной массе 500 кг электрический грузовик MeGoElectric Courier способен перевозить до 1000 кг груза.

Модульная конструкция подразумевает модернизацию транспортного средства, после которой грузоподъемность возрастает до 2 тонн. Запас хода составляет 100 км, но смогут предложить варианты до 300 км.

В первую очередь этот автомобиль предназначен для мелкого бизнеса. Например, в сфере коммерческих перевозок. Авторы отмечают, что транспортировка 1-тонного груза на расстояние 100 км обходится всего в 1 евро.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA ранее, скоро в продажу отправится новый электрический кроссовер.