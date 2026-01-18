Главный соперник Tesla создал самый дешевый автомобиль. Фото

Американский производитель электромобилей Rivian известен как главный соперник Tesla. Компания создала свой самый дешевый автомобиль – Rivian R2. Внедорожник стал намного ближе к покупателям.

Первые владельцы начнут получать новый Rivian R2 по цене от 45 000 долларов. Подробности стали известны Autoevolution. Уже стартовало производство пилотной партии.

Электромобиль Rivian R2 2026 года, несмотря на привлекательную цену, получился крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода должен приблизиться к 500 км.

В дизайне R2 в целом нет никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

В дальнейшем в линейке появится компактная модель Rivian R3. Производитель намерен делать акцент на более доступных предложениях.

