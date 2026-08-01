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Где можно остановиться? Тест для водителей

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Где, согласно ПДД, водителю разрешено остановиться
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Действующие ПДД не позволяют водителям оставлять свои автомобили где им вздумается. Но насколько хорошо вы умеете найти место для остановки и парковки так, чтобы ничего не нарушить? Проверьте себя с помощью теста.

Задачу на тему "Остановка и стоянка" опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги и красный автомобиль на нем. Водитель планирует остановиться, и для этого у него есть три варианта места. Вам нужно проанализировать изображение и определить, в каком месте водителю разрешается совершить остановку. Выберите правильный вариант ответа из предложенных:

  1. только в месте Б;
  2. только в месте А;
  3. в местах А и В;
  4. только в месте В;
  5. в местах Б и В;
  6. все указанные места запрещены для остановки.
В какой из трех предложенных точек водитель может остановиться без нарушения правил.

Конечно, в первую очередь здесь нужно обратить внимание на знак 3.34 "Остановка запрещена". Согласно ПДД, зона действия этого знака начинается от места его установки и простирается до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта. Соответственно, точка А, расположенная перед знаком, для нашего водителя является разрешенным местом остановки, а вот точка Б – уже нет, ведь она находится в зоне, где действует соответствующий запрет.

Также стоит добавить, что требования знака распространяются только на ту сторону дороги, на которой он установлен. То есть знак не запрещает останавливаться в месте В. Не запрещает этого и знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", поскольку на таких дорогах разрешается останавливаться как с правой, так и с левой стороны дороги.

Следовательно, водитель из этой задачи может выбрать для остановки места А и В и не может остановиться в месте Б – это станет нарушением. Правильным является вариант ответа под номером три.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение направления движения, разрешенного для водителя.

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